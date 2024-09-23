　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

昔身家數千萬！企業老闆破產　窮到剩「1瓶雪碧」拍賣抵債

昔身家數千萬！企業老闆破產　窮到剩「1瓶雪碧」給法院拍賣抵債▲被執行人之一的陳姓男子無奈表示，目前企業已破產，自己已沒有更多可供執行的財產。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖、文／CTWANT

大陸江蘇省鹽城市大豐區人民法院近日在拍賣平台上預告了一場拍賣，拍賣標的物為1瓶雪碧汽水，起拍價人民幣4.2元（約新台幣19元），市場價6元（約新台幣27元），拍賣信息特點備註只能自取，不提供郵寄。該拍賣預告很快吸引了部分網友關注，不少人驚訝於法院拍賣還有這樣的低價商品。

《紅星新聞》報導，根據相關執行信息，該大瓶雪碧汽水的所有者之一為江蘇某生物科技公司和某海洋食品公司法人，2家企業註冊資本分別為人民幣500萬元（約新台幣2273萬元）和172.5萬美元（約新台幣5526萬元），合計註冊資本超千萬人民幣。

被執行人之一的陳姓男子受訪時無奈表示，目前企業已破產，自己已沒有更多可供執行的財產，但他仍希望能改變公司現況。對此，不少網友認為「確定這不是耗費社會資源在搞笑」、「拍了一瓶雪碧，花了兩塊錢坐公車去自提，拿到後發現過期三天，是喝還是不喝」、「企業破產了，連瓶雪碧都買不起了」。

報導指出，在鹽城市大豐區人民法院的以往拍賣記錄中，也曾成功拍賣過人民幣4.08元（約新台幣18.5元）的過期玻璃水、5元（約新台幣23元）的體重計、7元（約新台幣32元）的洗菜盆等物品。該法院不放過每個小額的拍賣品成交背後，成功為相關案件中受到損失的申請執行人挽回了部分損失。

延伸閱讀
只住20天…她見帳單「電費逼近4千」傻眼　網點出少做1件事
中捷副站長倒臥手扶梯！「3分鐘沒人發現」搶救不治　同仁痛批：被害死的
她生日買名牌包、吃大餐　男友要買單付錢卻翻臉…妹子氣炸秒分手

ET快訊
丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出真相
快訊／北市民權大橋下驚見浮屍！
快訊／台中Lalaport廁所1男子倒臥　無呼吸心跳
水泥灌屍埋16年！韓男殺女友「屍蠟化」　房東抓漏才發現
獨／孫安佐對戰台中燒打雞　將簽生死狀
快訊／男大生赴陸失聯　國台辦：涉詐騙偵辦中
慘了！起重機台74匝道6連撞　其中一輛是奧迪A8
快訊／下班注意！19縣市豪大雨特報
G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蘆淞大橋車禍致6死！駕駛「逆向連撞」視角曝…他絕望大喊：完了

鹽城法院拍賣「雪碧一瓶」起拍價19.1元　備註：只能自提不支持郵寄

中國嚴管IPO　撤單企業面臨壓力接受併購情況增

快訊／失聯男大生在陸涉嫌詐騙　國台辦證實：依法偵辦將保障權益

昔身家數千萬！企業老闆破產　窮到剩「1瓶雪碧」拍賣抵債

騙走詐騙集團7000元卻被抓！陸網幫喊冤：不該處罰還要鼓勵

茅台酒「批發價又下跌」！　飛天茅台散瓶價直逼1萬元

澳門與中國央行研發「數位澳門元」　年底推出

中俄首次北太平洋聯合巡邏　宣稱非針對第三方

颱風天也照開盤！港股「惡劣天氣不停巿」今起上路

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

騎士突撞透明牆自摔？　仔細看「原來有安全島」

蘆淞大橋車禍致6死！駕駛「逆向連撞」視角曝…他絕望大喊：完了

鹽城法院拍賣「雪碧一瓶」起拍價19.1元　備註：只能自提不支持郵寄

中國嚴管IPO　撤單企業面臨壓力接受併購情況增

快訊／失聯男大生在陸涉嫌詐騙　國台辦證實：依法偵辦將保障權益

昔身家數千萬！企業老闆破產　窮到剩「1瓶雪碧」拍賣抵債

騙走詐騙集團7000元卻被抓！陸網幫喊冤：不該處罰還要鼓勵

茅台酒「批發價又下跌」！　飛天茅台散瓶價直逼1萬元

澳門與中國央行研發「數位澳門元」　年底推出

中俄首次北太平洋聯合巡邏　宣稱非針對第三方

颱風天也照開盤！港股「惡劣天氣不停巿」今起上路

美食YTR跨領域主持電視節目！　機智反應逗樂現場工作人員

快訊／富邦悍將與統一獅補賽再度延賽　改至10月7日開打

王子舞台落下男兒淚！　撂「50位藝人好友」支持…特別點名曾之喬

奴才「餵寵物床墊」成詭異黑洞　下秒露發亮大眼盡情舔湯匙

「璀燦星際」巨大月球太夢幻　鐵花燈之祭加碼延展至10／13

蘆淞大橋車禍致6死！駕駛「逆向連撞」視角曝…他絕望大喊：完了

2024國慶煙火預計吸30萬人朝聖　雲林推「人潮儀表板」動態即時掌握

計程車黃網狀線迴轉...女騎士煞不住撞上倒地！網看畫面掀論戰

小S「跨腿纏綿」大咖港星！激情戲直接撲倒鄭伊健　他驚慌反應全被拍

台電桃園區處傳愛　捐贈生活協助金關懷教養院

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

大陸熱門新聞

傳包養「58男寵」玩後宮！ 貴州「女色虎」認收賄2.68億獲刑13年

「泰山陪爬」一單賺450元 陪爬人曝：女性客戶居多

8月份銷量幾近腰斬　BMW熬不下去重返中國價格戰

陸控台灣「網攻大陸」　曝光3現役軍人個資

丈夫出軌花錢養小三！陸元配拿刀捅死他

快訊／失聯男大生在陸涉嫌詐騙

千萬網紅直播間鑑寶！神秘人展示戰漢時代寶劍

大師赴陸演講　不爽「台下玩手機」怒走人

陸國安部稱台獨網軍曝光！　起底公布3人姓名　

山東齊河縣財政局大火…網友懷疑有內情！

陸男童攀爬弄倒石像　導致自己被砸死

小學數學考體溫紀錄圖！這答案被扣分　醫看完怒了

陸民營火箭星雲一號著陸受損　首次回收試驗未完全成功

「高空拋物」全棟驗DNA！隔天馬上有人自首

更多熱門

相關新聞

幕後／國安掌握大陸社群異常傳散「起底台獨網軍」　堆疊仇台情緒

幕後／國安掌握大陸社群異常傳散「起底台獨網軍」　堆疊仇台情緒

有關中國國安部23日指稱，查獲駭客組織，並立案調查台灣的資通電軍3位現役人員，國防部已駁斥中方指控並非事實。對此，我國國安單位受訪時表示，這顯然是中方刻意操作的不實訊息，目前已注意到「起底台獨網軍」的內容遭中國網路社群異常且大量傳散，已上微博熱搜並經64家媒體發布；經相關單位分析，中國是對其內部的認知操作，意圖堆疊仇台情緒、煽動敵意。

陸銀行業250萬人半年平均降薪2.4萬 民生銀行一分行最大幅度少50%

陸銀行業250萬人半年平均降薪2.4萬 民生銀行一分行最大幅度少50%

陸國安部稱台獨網軍曝光！　起底公布3人姓名　

陸國安部稱台獨網軍曝光！　起底公布3人姓名　

外媒調查近半德車主不信任中國車

外媒調查近半德車主不信任中國車

「連環爆事件」令人髮指！ 陸官方籲：以色列放下使用武力的執念

「連環爆事件」令人髮指！ 陸官方籲：以色列放下使用武力的執念

關鍵字：

大陸法院拍賣雪碧企業破產大陸

讀者迴響

熱門新聞

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

愷樂41歲生日終於露面了

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

汐止基隆河「水位快滿」

4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

台銀黃金存摺刷2720元天價！砸10萬入手　不到一年賺逾4萬

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面