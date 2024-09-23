昔身家數千萬！企業老闆破產　窮到剩「1瓶雪碧」拍賣抵債

▲被執行人之一的陳姓男子無奈表示，目前企業已破產，自己已沒有更多可供執行的財產。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖、文／CTWANT

大陸江蘇省鹽城市大豐區人民法院近日在拍賣平台上預告了一場拍賣，拍賣標的物為1瓶雪碧汽水，起拍價人民幣4.2元（約新台幣19元），市場價6元（約新台幣27元），拍賣信息特點備註只能自取，不提供郵寄。該拍賣預告很快吸引了部分網友關注，不少人驚訝於法院拍賣還有這樣的低價商品。

《紅星新聞》報導，根據相關執行信息，該大瓶雪碧汽水的所有者之一為江蘇某生物科技公司和某海洋食品公司法人，2家企業註冊資本分別為人民幣500萬元（約新台幣2273萬元）和172.5萬美元（約新台幣5526萬元），合計註冊資本超千萬人民幣。

被執行人之一的陳姓男子受訪時無奈表示，目前企業已破產，自己已沒有更多可供執行的財產，但他仍希望能改變公司現況。對此，不少網友認為「確定這不是耗費社會資源在搞笑」、「拍了一瓶雪碧，花了兩塊錢坐公車去自提，拿到後發現過期三天，是喝還是不喝」、「企業破產了，連瓶雪碧都買不起了」。

報導指出，在鹽城市大豐區人民法院的以往拍賣記錄中，也曾成功拍賣過人民幣4.08元（約新台幣18.5元）的過期玻璃水、5元（約新台幣23元）的體重計、7元（約新台幣32元）的洗菜盆等物品。該法院不放過每個小額的拍賣品成交背後，成功為相關案件中受到損失的申請執行人挽回了部分損失。

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