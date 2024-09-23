幕後／國安掌握大陸社群異常傳散「起底台獨網軍」　堆疊仇台情緒

▲「起底台獨網軍」的內容遭中國網路社群異常且大量散播，已上微博熱搜並經64家媒體發布。（圖／中國大陸社群）



記者陶本和／台北報導

有關中國國安部23日指稱，查獲駭客組織，並立案調查台灣的資通電軍3位現役人員，國防部已駁斥中方指控並非事實。對此，我國國安單位受訪時表示，這顯然是中方刻意操作的不實訊息，目前已注意到「起底台獨網軍」的內容遭中國網路社群異常且大量傳散，已上微博熱搜並經64家媒體發布；經相關單位分析，中國是對其內部的認知操作，意圖堆疊仇台情緒、煽動敵意。

中國大陸官媒《央視》23日報導，駭客組織「匿名者64」近年頻繁對大陸及港澳進行網路攻擊，其幕後就是台灣國防部下屬的「資通電軍」。報導中還公布了3名台灣「資通電軍」現役軍人的姓名與照片，稱大陸的國安機關已對3人立案偵查。對此，我國資通電軍表示，資通電軍網路戰聯隊負責執行國防資訊及網路安全維護等任務，陸方指控內容並非事實。

至於國安單位方面，一位官員受訪時表示，這顯然是中方刻意操作的不實訊息，目前已注意到「起底台獨網軍」的內容遭中國網路社群異常且大量的在進行傳散，已上微博熱搜並經64家媒體發布；經相關單位的分析，中國是對其內部的認知操作，意圖堆疊仇台情緒、煽動兩岸敵意。

此外，國安單位也表示，中國國安部今天所指控的「匿名者64」，實際上真正的駭客組織「匿名者(Anonymous)」是非常有名的網路自由戰士，專門打擊威權，中共刻意要混淆外界認知，所以這次特別加了「64」，意圖讓外界解讀是針對中國。

國安單位強調，全球會用類似網攻破壞其他國家資安或造成內部安全風險的，就是俄羅斯跟中國，研判中國釋出這波錯假資訊，是為了掩蓋近來國際社會對中國網攻情形已提出警示，現在已越來越多國家注意到北京對各國的資安威脅。

國安單位舉例，去年10月份，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和數十名國會議員遭中國政府所操控的網路攻擊目標，透過「垃圾訊息偽裝」行動，在社交媒體上散播成千上萬條惡意評論，還偽造影片，企圖讓虛假信息看起來更真實。加拿大全球事務部發布聲明，稱聯邦政府的「快速反應機制」部門（RRM）發現了「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage），並稱該行動的幕後黑手是中國。

另外，國安單位也提到，在今年的三月份，時任英國副首相指控與北京有關連的組織策畫兩起「惡意的」網攻，並召見中國大使抗議，同時制裁那些該為此負責的人；而美國聯邦調查局(FBI) 局長瑞伊也在今年六月警告，中國帶來的網路安全威脅非常嚴重，光中國網路駭客數量就是FBI網路人員的50倍。他強調，中國網路駭客計畫龐大，「中國威脅規模巨大」。

國安單位指出，到了今年的七月，澳洲政府發布一份關於中國國家資助的「先進持續性威脅40」（Advanced Persistent Threat 40，APT40）的公告，此為澳洲與「五眼聯盟」（Five Eyes）夥伴，包括紐西蘭，加拿大，美國、英國，加上德國、日本、韓國的安全部門共同合作，內容概述中國國家資助的駭客組織及其對澳洲的網路威脅。

根據其公告指出，中華人民共和國資助的駭客組織先前曾針對包括澳洲、美國在內的各國組織發動網路攻擊，其網路攻擊技術更被全球其他由中國資助的團體利用。因此，澳洲其他盟國也認為這些駭客組織使用的相似技術，已對其國家網路安全構成威脅。

國安單位強調，中國國安部曾經也發過假消息，例如今年八月就發出破獲上千名台諜等離譜指控，當時就被陸委會及國安局駁斥打臉是操作認知戰。