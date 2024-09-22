獨／淪柬埔寨豬仔2年！他私訊求「星光班長」金援　真相曝光

▲被稱為星光班長的蔡忠穎接獲粉絲求助訊息。（圖／星光班長蔡忠穎提供）

記者吳奕靖／高雄報導

被稱為「星光班長」的國內知名歌手蔡忠穎接獲一名用辣妹當頭貼的粉絲私訊求救，表示自己被騙到柬埔寨當豬仔，因為做不了業績所以一直被賣來賣去，現在人在緬甸的秒瓦底的一個園區裡面上面，公司說只要把欠的款項付清就會放人，甚至還傳個資跟身份證照片證明，蔡忠穎向《東森新媒體ETtoday》記者求助，記者把該名粉絲的資料交給轄區警方求證，得到令人驚訝的答案。

蔡忠穎表示，一名用辣妹當頭貼的郭姓男粉絲向他求助，表示因為做不了業績一直被賣來賣去，從柬埔寨被賣到金三角，然後再到緬甸秒瓦底的園區，現在在園區的一家公司上班，「現在公司已經不要我了，公司老闆說只要我把欠公的賠付給還清了之後，就會讓他平安的從園區送到泰國機場，就能回到台灣了」；郭姓粉絲還強調，希望蔡忠穎能夠動用人脈，因為他被騙出國已經2年，非常想念在台灣的家人以及朋友，同時他也附上身份證照片來證明。

▲郭姓粉絲求助訊息內容。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡忠穎也向這名郭姓粉絲索取個人居住資料，郭還附上自己在高雄的住家地址、父親的聯絡電話等，蔡忠穎把這些資料轉交給記者，記者跟轄區警方來求證、請他們協助，結果讓人大吃一驚！轄區分局接獲資料之後，立刻前往郭姓粉絲提供的地址來查詢，的確資料無誤，還真有其人，只是真相大不同。

郭姓粉絲真的是在2年前的1月份出國，當時他跟家人表示要去柬埔寨做生意，但是沒有說要去多久，而員警在跟郭姓粉絲家人求證時，家人強調他已經有1年沒有跟家裡聯繫，所以對於他的行蹤並不清楚，但去年有郭姓粉絲的朋友到家裡索討債務，都是類似傳給蔡忠穎的說法，結果朋友把錢借給他之後，郭就斷了訊息，因此才會上門討債，警方不排除這是個詐騙局。

不過，為了保護台灣人民的安全，轄區分局表示會依照程序向刑事警察局通報，再由刑事警察局向外交部反映，進一步確定郭姓粉絲是否還在國外，以及是否安全。

▲郭姓粉絲的使用的臉書大頭貼 。（圖／星光班長蔡忠穎提供）