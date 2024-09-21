他帳戶「2萬賣詐團」害9人遭騙170萬！倒貼錢求和解　結局仍被重判

▲屏東男帳戶2萬元賣給詐團，害9人遭詐騙170萬，事後賠償6萬多元和解，結局仍被重判。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東一名丁姓男子為賺取2萬元報酬，將銀行帳號交給詐騙集團使用，進而導致蔡姓、鄭姓等9人被詐騙170萬餘元。屏東地院一審依洗錢罪判處丁男4個月徒刑、併科罰金6萬元，檢方認為一審量刑過輕提出上訴，高雄高分院二審考量丁男犯案情節重大，加重改判6月有期徒刑、併科罰金6萬元，可上訴。

根據判決書指出，丁男為了賺取2萬元報酬，在明知道將銀行帳戶隨意供他人使用，可能會導致帳戶淪為犯罪集團洗錢、詐騙的犯罪工具， 2022年12月仍把帳戶交給真實身分不明、在LINE暱稱「小靜」的詐騙集團成員，導致詐騙不但利用該帳戶成功洗錢，並詐騙吳姓、爐姓蔡姓、鄭姓等9人共170萬餘元。

事件直到吳姓、爐姓受害人報案後才曝光，丁男也因為提供銀行帳戶，被認定是詐騙集團的幫助犯，被檢方依違反《洗錢防制法》一般洗錢罪起訴。

屏東地院一審依洗錢罪判處丁男4個月徒刑、併科罰金6萬元。檢方認為9名受害人損失超過170萬，丁男僅與蔡姓、鄭姓2名受害人達成和解，賠償2人共6萬3千多元，比例仍屬過低，難以填補受害人損害，量刑並非妥適，決定上訴並要求從重改判。

丁男則主張，他只獲利2萬元，已經盡力賠償受害人，認為一審量刑過重，請求從輕量刑。

高雄高分院二審法官認為，丁男沒有前科、犯後坦承犯行，並與部分受害人賠償和解，但考量丁男為牟己利，就將帳戶提供給詐團洗錢、詐欺使用，對於社會治安有重大之影響，審酌後加重改判6月有期徒刑、併科罰金6萬元，得易服勞役，可上訴。