　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他帳戶「2萬賣詐團」害9人遭騙170萬！倒貼錢求和解　結局仍被重判

▲▼ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲屏東男帳戶2萬元賣給詐團，害9人遭詐騙170萬，事後賠償6萬多元和解，結局仍被重判。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東一名丁姓男子為賺取2萬元報酬，將銀行帳號交給詐騙集團使用，進而導致蔡姓、鄭姓等9人被詐騙170萬餘元。屏東地院一審依洗錢罪判處丁男4個月徒刑、併科罰金6萬元，檢方認為一審量刑過輕提出上訴，高雄高分院二審考量丁男犯案情節重大，加重改判6月有期徒刑、併科罰金6萬元，可上訴。

根據判決書指出，丁男為了賺取2萬元報酬，在明知道將銀行帳戶隨意供他人使用，可能會導致帳戶淪為犯罪集團洗錢、詐騙的犯罪工具， 2022年12月仍把帳戶交給真實身分不明、在LINE暱稱「小靜」的詐騙集團成員，導致詐騙不但利用該帳戶成功洗錢，並詐騙吳姓、爐姓蔡姓、鄭姓等9人共170萬餘元。

事件直到吳姓、爐姓受害人報案後才曝光，丁男也因為提供銀行帳戶，被認定是詐騙集團的幫助犯，被檢方依違反《洗錢防制法》一般洗錢罪起訴。

屏東地院一審依洗錢罪判處丁男4個月徒刑、併科罰金6萬元。檢方認為9名受害人損失超過170萬，丁男僅與蔡姓、鄭姓2名受害人達成和解，賠償2人共6萬3千多元，比例仍屬過低，難以填補受害人損害，量刑並非妥適，決定上訴並要求從重改判。

丁男則主張，他只獲利2萬元，已經盡力賠償受害人，認為一審量刑過重，請求從輕量刑。

高雄高分院二審法官認為，丁男沒有前科、犯後坦承犯行，並與部分受害人賠償和解，但考量丁男為牟己利，就將帳戶提供給詐團洗錢、詐欺使用，對於社會治安有重大之影響，審酌後加重改判6月有期徒刑、併科罰金6萬元，得易服勞役，可上訴。

ET快訊
六月突曬全黑圖！「難怪我只能是正宮」
爆料「賴清德打電話罵彭啓明」　邱泰源：我們是非常好的朋友
北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷
台南鬼父性侵女兒！　兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲
史上最重房市管制　經濟學家：央行要打破房市必漲的不敗信仰
黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬華晚間車禍！計程車撞分隔島「倒頭栽翻覆」　2乘客送醫

快訊／北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷

台南鬼父性侵女兒！兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

他帳戶「2萬賣詐團」害9人遭騙170萬！倒貼錢求和解　結局仍被重判

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」　私處採到DNA

工程師上門追討50萬勞力士　男不滿持鐵鎚怒砸BMW

外送員送餐上樓被拒...與保全爆口角　他掏槍連開4發騎車跑了

快訊／忠孝橋重大意外！小貨車打滑突撞對向　車頭全爛駕駛送醫

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

安心亞徵友「醫生.律師都報名」　大笑：私訊我！

萬華晚間車禍！計程車撞分隔島「倒頭栽翻覆」　2乘客送醫

快訊／北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷

台南鬼父性侵女兒！兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

他帳戶「2萬賣詐團」害9人遭騙170萬！倒貼錢求和解　結局仍被重判

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」　私處採到DNA

工程師上門追討50萬勞力士　男不滿持鐵鎚怒砸BMW

外送員送餐上樓被拒...與保全爆口角　他掏槍連開4發騎車跑了

快訊／忠孝橋重大意外！小貨車打滑突撞對向　車頭全爛駕駛送醫

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩逐條回擊加碼曬證據

景美女中傳跌到28　教育局疑「排名不準」：從沒公布各校錄取積分

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

麋先生攻蛋「台下觀眾超大咖」！　凍齡女神也來了...慌喊：很久沒唱

萬華晚間車禍！計程車撞分隔島「倒頭栽翻覆」　2乘客送醫

快訊／北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷

台南鬼父性侵女兒！兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

高中哥肉身護弟喪命！14歲國中弟搶命中

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

高雄「排毒一條街」被抄！紅牌10女被逮

即／忠孝橋小貨車打滑撞對向　駕駛送醫

唯一女死囚可能逃死！　5死囚被點名可提非常上訴

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

不堪黑函攻擊！國小泳隊教練全體離職

台中女匯275萬遭勸阻　夫連喊3次：不要給她匯

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

53歲按摩姨單挑43歲男客　加價換吃全餐

更多熱門

相關新聞

南投男子買黃金被詐　險匯359萬

南投男子買黃金被詐　險匯359萬

詐騙犯罪歪風盛行，南投縣警察局統計，今年7至8月與轄區金融機構及超商共同協助攔阻詐騙成功計92件、金額高達3329萬7525元；單件攔阻金額最高為臺灣中小企業銀行南投分行於7月間通報，白姓男子藉口購買黃金而欲匯款359餘萬元，警方即時到場協助攔阻，才得以避免損害擴大。

女兒還款急需82萬　屏東男險被騙

女兒還款急需82萬　屏東男險被騙

遇詐團界齊天大聖　19歲男要關1年

遇詐團界齊天大聖　19歲男要關1年

敗家渣夫拿妻錢養3女！還招「秘書」

敗家渣夫拿妻錢養3女！還招「秘書」

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

18：51地牛翻身！台北晃一下超有感

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

劉芒消失9個月結婚了！

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面