南投警民合作！暑假阻詐3千萬　男買「1公斤黃金」險匯359萬

▲南投副縣長王瑞德公開表揚協助防制詐欺有功的金融機構和行員。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙犯罪歪風盛行，南投縣警察局統計，今年7至8月與轄區金融機構及超商共同協助攔阻詐騙成功計92件、金額高達3329萬7525元；單件攔阻金額最高為臺灣中小企業銀行南投分行於7月間通報，白姓男子藉口購買黃金而欲匯款359餘萬元，警方即時到場協助攔阻，才得以避免損害擴大。

南投副縣長王瑞德於19日治安會報中，公開表揚協助防制詐欺有功行員，以及「中國信託南投分行」及「國泰世華南投分行」等2家攔阻詐騙績優金融機構，代表縣民誠摯感謝其義行付出；縣警局指出，為擴大公私協力、強化「前端阻卻」，與全縣各金融投資機構及超商等建立緊密聯繫機制，善用各分局與行員、店員共同組成LINE攔阻協作平臺，遇狀況及時通報警方到場協助查證，迅速、零時差阻擋民眾被害，守護縣民財產安全。





縣警局表示，南投警分局在7月23日接獲臺灣中小企業銀行南投分行通報疑似詐欺案件，該分局勤務指揮中心迅速派員到場，發現白姓民眾遭不明網友以假投資詐騙，欲臨櫃匯款359餘萬元，面對行員關懷提問，白男僅表示匯款係為購買黃金1公斤，匯款後將前往臺中市面交。

員警當場告知白男此為詐騙手法，但白男仍堅信未遭詐騙，警方遂打電話通知其子到場；白男兒子表示，其父確遭詐騙、經家人多次勸說未果，感謝銀行及警方協助即時攔阻，才得以避免損害擴大。

縣警局提醒，現今網路資訊發達，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理情形，請勿投資或輕信網友所提供來路不明之投資管道，多加查證提高警覺；於金融機構行員及超商臨櫃存匯款前，應多審慎為之，也可適時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以維自身財產安全。