美國6歲男童1951年被拐走　73年後與家人團圓

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州奧克蘭1951年當時年僅6歲男童路易斯(Luis Armando Albino)遭人以糖果誘拐,沒想到73年過去,經DNA測試、舊照片與報紙等線索,家人意外發現他還活著,一家人順利在今年6月團聚。

Boy abducted in Oakland in 1951 at age 6 found alive on East Coast

OAKLAND — On Feb. 21, 1951, a woman lured Luis Armando Albino — then only 6 years old — from the West Oakland park where he had been playing with his older brother, promising the Puerto … https://t.co/xEXIWCZQRP pic.twitter.com/9O6ZMA33Wf