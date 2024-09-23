美國6歲男童1951年被拐走　73年後與家人團圓

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州奧克蘭1951年當時年僅6歲男童路易斯（Luis Armando Albino）遭人以糖果誘拐，沒想到73年過去，經DNA測試、舊照片與報紙等線索，家人意外發現他還活著，一家人順利在今年6月團聚。

Boy abducted in Oakland in 1951 at age 6 found alive on East Coast

OAKLAND — On Feb. 21, 1951, a woman lured Luis Armando Albino — then only 6 years old — from the West Oakland park where he had been playing with his older brother, promising the Puerto … https://t.co/xEXIWCZQRP pic.twitter.com/9O6ZMA33Wf — American Chronicles (@lbc_chronicles) September 20, 2024

美聯社等報導，路易斯1951年和哥哥羅傑（Roger Albino）在公園玩耍的時候遭誘拐，被人帶往美國東岸，儘管海岸警衛隊等單位展開大規模搜索行動，但仍沒找到路易斯。

歷經70多年，一家人始終沒有路易斯的消息，但他仍活在家人心中，他的照片也一直掛在住家牆上。他的母親於2005年過世，生前深信路易斯還活著，從未放棄希望。

這一切直到2020年出現轉機，路易斯的外甥女阿樂昆（Alida Alequin）因為覺得有趣做了DNA測試，結果發現與一名男子的匹配率為22%。到了2024年，阿樂昆在圖書館找到《奧克蘭論壇報》的縮微膠卷，看見路易斯與羅傑的舊照片，這讓她決定立刻採取行動，前往警察局求助。

警方隨後重新展開調查，經DNA比對確認身分之後，順利找到路易斯。今年6月，路易斯在聯邦調查局的協助之下，他帶著現在的家人們回到奧克蘭，與時隔70多年未見的原生家庭團聚。阿樂昆還開車帶路易斯去看哥哥羅傑，兩人擁抱許久、促膝長談。

報導指出，路易斯當年被拐走之後，由一對夫妻撫養長大，曾是陸戰隊員，參加過越戰，也當過消防員，如今已經當上阿公。阿樂昆透露，路易斯相當開心與家人團聚，曾對她說「謝謝妳找到我」，並親吻她的臉頰。