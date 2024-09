美2小飛機在沙漠半空相撞！飛行員逃生不及當場死　墜機畫面曝

▲美國有2架飛機在半空相撞,導致1人死亡。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國有2架小型單引擎飛機22日在南加州半空中相撞,導致一名飛行員死亡,另一名飛行員幸運逃脫、沒有受傷。

據美聯社報導,這起事故發生於當地22日下午1時左右。當時,這2架飛機在距離洛杉磯市中心以北約104公里的沙漠城市上空蘭開斯特(Lancaster)意外相撞,其中一架飛機上的一名飛行員當場死亡,另一名飛行員則幸運逃生。

One pilot is dead after a mid-air collision above #Lancaster. A Yakovlev Yak-52 and a Nanchang CJ-6A collided this afternoon around 1:20pm. The CJ-6A pilot was killed while the Yak-52 pilot landed on a road and was uninjured. @kcalnews pic.twitter.com/llPGjiSfLn