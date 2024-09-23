美2小飛機在沙漠半空相撞！飛行員逃生不及當場死　墜機畫面曝

▲美國有2架飛機在半空相撞，導致1人死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國有2架小型單引擎飛機22日在南加州半空中相撞，導致一名飛行員死亡，另一名飛行員幸運逃脫、沒有受傷。

據美聯社報導，這起事故發生於當地22日下午1時左右。當時，這2架飛機在距離洛杉磯市中心以北約104公里的沙漠城市上空蘭開斯特（Lancaster）意外相撞，其中一架飛機上的一名飛行員當場死亡，另一名飛行員則幸運逃生。

One pilot is dead after a mid-air collision above #Lancaster. A Yakovlev Yak-52 and a Nanchang CJ-6A collided this afternoon around 1:20pm. The CJ-6A pilot was killed while the Yak-52 pilot landed on a road and was uninjured. @kcalnews pic.twitter.com/llPGjiSfLn — John Schreiber (@johnschreiber) September 23, 2024

美國聯邦航空總署（FAA）指出，涉事的2架飛機分別是「初教-6」(Nanchang CJ-6)和「雅克-52」(Yakovlev Yak-52）。當局現在還不清楚死者所乘坐的是哪一架飛機，但可以確定的是，意外發生時，2架飛機上都只有各一名飛行員。

目前，FAA與國家運輸安全委員會（NTSB）已對這起案件展開調查，並試圖確定事故原因，以避免未來發生類似事件。媒體暫時還不清楚案件中死亡飛行員的身份。