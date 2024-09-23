美國正妹辯論一半「當眾露奶」！　意圖使政敵影片被YT下架

▲正妹出賤招超越咆哮！意圖使政敵影片被YT下架，惡意露奶。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

美國偏向保守派親川普的政治評論員科克（Charlie Kirk），近期為配合共和黨總統大選，和富豪拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）合作，共同在美國各大專院校舉辦巡迴演說助講。不過近日科克與拉馬斯瓦米抵達賓州匹茲堡大學進行演說時，現場和一名立場相左的正妹進行辯論，沒想到這位正妹出招，意圖就是要讓科克的影片被YouTube強制下架。

據悉當時科克和拉馬斯瓦米在匹茲堡大學進行巡迴演說，並在現場開放學生們表達自己的政治理念，甚至允許互相辯論。其中有一名自稱是「珍（Jean）」的正妹，上前發表自己的言論，並和科克針對共和黨的墮胎、LGBTQ和跨性別者等議題，進行辯論。從正妹的言詞可見，她的立場完全不一樣，甚至試圖反駁共和黨的主張。

▲正妹在辯論直播當中，直接露奶。（翻自X平台）

不過正當正妹與拉馬斯瓦米討論到一半的時候，正妹突然拉下上衣，更露出單邊乳房，幾秒後正妹又趕緊把衣服拉上去。這段影片隨即被網友瘋傳，事後科克也上傳這段「打馬賽克版本」的影片，他認為對方可能是意圖要使直播影片被YouTube強制下架，才故意當眾露乳。另外網友認為，拉馬斯瓦米的回應與論述都相當好，正妹眼見自己辯論失敗，才使出露乳這招。



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