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傳包養「58男寵」玩後宮！　貴州「女色虎」認收賄2.68億獲刑13年

▲貴州黔南州前州長鍾陽貪污遭判刑13年，貴州紀監委給予「雙開」處分。（圖／翻攝微博）

▲貴州黔南州前州長鍾陽貪污遭判刑13年，貴州紀監委給予「雙開」處分。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴州黔南州前州長鍾陽2024年7月29日在法院當庭認罪，非法收受財務折合人民幣約5896餘萬元（約2.68億元新台幣），被判刑13年。貴州紀監委1日通報，決定給予鍾陽開除黨籍及公職的「雙開」處分。不過，對於外界而言，鍾陽受賄案落馬遠不及民間傳出的「包養男寵」、「不扣鈕扣」等傳言精彩，在地方上繪聲繪影，甚至還登上港媒。

▲貴州黔南州前州長鍾陽貪污遭判刑13年，貴州紀監委給予「雙開」處分。（圖／翻攝微博）

《南華早報》引述陸媒報導，鍾某在追求權力與財富的同時，與男下屬發生了多起婚外情，並以「加班」、「出差」等藉口與男情人共度時光。據該媒體報道，一些男人因為她提供的優勢而選擇成為她的情人，而另一些男人則因為害怕她的權威而不情願地參與。據稱，鐘有58個情人，經常出現在私人夜總會，據稱她的手提包裡裝有保險套。

公開資訊顯示，鍾陽來自江西農村，由於工作能力突出，在官場上升遷速度極快，48歲便當上黔南州黨組副書記、黔南州州長，是政廳級別的地方大員，被視為政治圈中的未來之星。

沒想到，鍾陽在2023年4月任內落馬，屢次利用職務之便，替有關單位和個人在協議簽訂、工程承攬、項目推進、資金撥付等項目上提供幫助。

▲貴州黔南州前州長鍾陽貪污遭判刑13年，貴州紀監委給予「雙開」處分。（圖／翻攝微博）

更為誇張的是，隨著鍾陽接受調查，民間的「女色虎」傳聞更是不斷。有傳言稱，鍾陽包養58名男寵，時常與男性部屬在酒店內出入，包包內還放滿了保險套，甚至為了「辦事」方便、節省時間，第一顆扣子通常都不扣。然而，這些消息均未經過較為客觀的官方證實，只能說是一種「棒打落水狗」的行為。

在鍾陽被判刑確定後，貴州紀監委發出聲明痛陳其違反規定的行為。聲明指，鐘陽喪失理想信念，背棄初心使命，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、消費卡（券）；違反生活紀律；喪失紀法底線，將黨和人民賦予的權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為有關單位和他人在土地出讓、項目承攬、資金撥付等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

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