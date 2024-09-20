黃狗「撕咬3歲童50秒」拖行數米！　遭猛打致死才鬆口　

▲黃狗突撲向女童狠咬。（圖／翻攝自極目新聞）



記者張方瑀／綜合報導

中國貴州省發生一起犬隻攻擊事件，有一名年僅3歲的女童跟著媽媽一起到超市採買，結果有一隻黃狗突然撲向女童，撕咬女童長達50秒，直到周圍群眾將其猛打致死，黃狗才鬆口，儘管女童目前無生命危險，腰腹部傷勢嚴重，且受到強烈驚嚇，情緒相當不穩定。

根據中國《極目新聞》報導，這起事件發生在18日下午，當時年僅3歲的龍姓女童跟著媽媽一起到貴州黔東南凱里市開發區一家超市購物，從曝光的監視器畫面可以看到，當時女童正在櫃檯前拉著媽媽的衣角哭泣，結果突然有隻黃狗衝上前，對著女童就是一陣撕咬。

▲媽媽立刻用手中麵粉打向黃狗試圖制止但無果。（圖／翻攝自極目新聞）



媽媽嚇得立即將手中的麵粉砸向黃狗，並試圖拉住孩子，同時用物品敲打狗的頭部，但都無法讓狗停止攻擊，之後她又拿起一旁塑膠籃狂打，但黃狗就是不鬆口。附近民眾見狀，也拿起菜藍、板凳協助，最後黃狗在撕咬女童長達50秒後，被眾人毆打致死才鬆口。

女童父親龍先生表示，儘管女兒目前無生命危險，但腰腹部有兩個傷口相當深，情緒也變得非常不穩定，見到陌生人都會感到恐懼。

龍先生指出，黃狗的脖子上有項圈，顯然是有主人的，但目前還未找到狗的主人，且附近的商家告訴他，這隻狗之前曾咬傷過一位老人。他希望狗主人能夠主動承擔責任，並已透過多個管道發布了尋找狗主人的啟事。當地警方已經對此事展開調查。