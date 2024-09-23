　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

▲▼國民黨團召開「調查官涉教唆栽贓、偽證 調差了事？ 無人負責？」記者會，副書記長王鴻薇、張嘉郡、立委翁曉玲出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，從原先的現有總額過半數同意，改成須三分之二以上同意。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法部分條文，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2/3。國民黨團書記長林思銘今（23日）上午受訪回應，這個會期一定把翁曉玲的提案列為優先法案，已排入本周二的程序委員會，27號就會進入一讀。

翁曉玲擬提案修改憲法訴訟法部分條文，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2/3。而翁曉玲日前也提出憲法訴訟法第4條條文修正草案，指「現有總額」係憲法增修條文第五條所定的大法官人數，即15位。

如果翁曉玲所提的修正草案都可順利經立法院會三讀通過的話，未來至少要有10位以上的大法官參與評議，且至少要有7位以上同意才能作成判決。

翁曉玲指出，憲法判決涉及人民基本權利，也涉及到國家重要機關、組織制度的變革，如果少數大法官就能夠做成這麼重要的憲法解釋，並不能夠真的反映多元意見，而提高表決門檻，代表大家是共同做成解釋，比較具有高度的民主正當性，所以提案把1/2的同意門檻提高到2/3。

翁曉玲表示，《憲法訴訟法》前身為「司法院大法官審理案件法」，最早的規定也都是2/3出席，2/3決議才會做成大法官解釋，可是《憲法訴訟法》把原來的2/3的同意門檻降到1/2。她希望能在10月31日前通過草案，至少也要在這會期通過。

對於翁曉玲的提案是否列為國民黨團新會期的優先法案，林思銘說，少數大法官是少數觀點，並不具多元性，對聲請釋憲的民眾影響巨大，因此這個會期一定把翁曉玲的提案列為優先法案，這周二的程序委員會已經排入，27號就會進入一讀。
 

ET快訊
開賓士撞館長健身房　包手男：我給我自己討公道
女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死學姐：以為要禮讓
鋒面尾端就在台灣北方！粉專：午後降雨「下到發紅」
快訊／輾死女大生！　司機20萬元交保
首推周休3日！　40個職缺釋出
差19歲姊弟戀鬧出人命！　2男幫討債「1死1傷」
午後雨彈猛　3地恐現豪雨
快訊／公車輾斃女大生　巨業客運道歉了
快訊／金價史上新高！　台銀黃金存摺刷天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幻象2000戰機完成「天安特檢」　今日視天候狀況復飛

總預算遭退柯建銘喊釋憲　藍委嘆悲哀：憲法法庭成賴清德血滴子

中國控台灣國防部養駭客攻擊　王定宇：做賊喊抓賊

陳智菡轟塞車PO捷運紅線圖　吳思瑤酸：民眾黨的問政專業可信？

周思齊許願小巨蛋立碑　蔣萬安聽見了！成立「跨局處小組」全面研究

翁曉玲增釋憲門檻「27日一讀」　綠轟：劍指大法官只為挾怨報復

綠嗆「封殺」總預算影響高雄建設　柯志恩反諷：在哪？指給我看

傳卓榮泰擬拜會在野黨團　黃國昌要求先回2問題：別躲在柯建銘背後

遭控拒絕柯文哲「心電圖測BNT心肌炎」建議　陳時中「還原真相」

黃國昌控綠2008也曾提案退回總預算　吳思瑤轟去脈絡化：別想帶風向

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

幻象2000戰機完成「天安特檢」　今日視天候狀況復飛

總預算遭退柯建銘喊釋憲　藍委嘆悲哀：憲法法庭成賴清德血滴子

中國控台灣國防部養駭客攻擊　王定宇：做賊喊抓賊

陳智菡轟塞車PO捷運紅線圖　吳思瑤酸：民眾黨的問政專業可信？

周思齊許願小巨蛋立碑　蔣萬安聽見了！成立「跨局處小組」全面研究

翁曉玲增釋憲門檻「27日一讀」　綠轟：劍指大法官只為挾怨報復

綠嗆「封殺」總預算影響高雄建設　柯志恩反諷：在哪？指給我看

傳卓榮泰擬拜會在野黨團　黃國昌要求先回2問題：別躲在柯建銘背後

遭控拒絕柯文哲「心電圖測BNT心肌炎」建議　陳時中「還原真相」

黃國昌控綠2008也曾提案退回總預算　吳思瑤轟去脈絡化：別想帶風向

疑天然氣洩漏引禍！義大利民宅清晨爆炸　一家6口「4人慘死」

駭客盜「病患裸照」po暗網！美醫院拒付1.6億贖金　13萬患者受害

勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

開賓士猛撞館長健身房！「包手男」移送分局喊：我給我自己討公道

AV女優扮最辣嫦娥！「人間榨汁機」南半球全露香照曝光　新作猛尬9女

幻象2000戰機完成「天安特檢」　今日視天候狀況復飛

《我的幸福婚約》第2季要來了！　94秒新預告搶先看…開播時間曝

東海女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死劫學姐：以為要禮讓

總預算遭退柯建銘喊釋憲　藍委嘆悲哀：憲法法庭成賴清德血滴子

一碗19賣30元！「每天捧一堆泡麵」賣班上同學　3萬人驚：能加蛋嗎

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

政治熱門新聞

豪雨狂炸全台！台北市緊急開設災害應變中心

受困維冠廢墟61小時　思樂冰妹妹長大了

陳智菡喊話回憶柯文哲疫情付出　醫師6點打臉：能扯的後腿都扯了

「柯文哲救了謝國樑」　成藍綠共識

北市景美溪、基隆河沿線水門關閉

不捨許家蓓癌逝　離職員工曝好老闆超暖故事：帥翻！

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

勞保基金傳收不抵支　勞動部：安全無虞

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

志願役估流失11個聯兵營　藍委憂3大危機

罷免投票倒數1個月　罷樑團體摧票手段曝

藍白決議退回總預算　國民黨團要求行政院重編

少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

藍營「志清龍王」翻轉南台灣？　吳靜怡：怎樣都比不過一個王義川

更多熱門

相關新聞

未收到卓榮泰總預算拜會通知　藍黨團開酸

未收到卓榮泰總預算拜會通知　藍黨團開酸

立法院新會期20日開議，藍白陣營挾席次優勢，將明年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會，行政院長卓榮泰稱遺憾，擬親自拜會在野黨團說明。國民黨團書記長林思銘今（23日）受訪表示，目前還沒收到通知，並喊話民進黨團總召柯建銘，別抬出「司法權」報復在野黨，尤其將憲法法庭視為綠營救援部隊，動輒喊聲請釋憲，傷害憲法法庭的神聖性。

翁曉玲提增釋憲門檻　黃國昌這樣說

翁曉玲提增釋憲門檻　黃國昌這樣說

曝國民黨鎖定「1內閣」破口！　郭正亮分析：恐第一個會期就陣亡

曝國民黨鎖定「1內閣」破口！　郭正亮分析：恐第一個會期就陣亡

藍營「志清龍王」翻轉南台灣？　吳靜怡：怎樣都比不過一個王義川

藍營「志清龍王」翻轉南台灣？　吳靜怡：怎樣都比不過一個王義川

藍白決議退回總預算　國民黨團要求行政院重編

藍白決議退回總預算　國民黨團要求行政院重編

關鍵字：

國民黨翁曉玲林思銘大法官憲法

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

愷樂41歲生日終於露面了

汐止基隆河「水位快滿」

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面