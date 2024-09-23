翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

▲翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，從原先的現有總額過半數同意，改成須三分之二以上同意。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法部分條文，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2/3。國民黨團書記長林思銘今（23日）上午受訪回應，這個會期一定把翁曉玲的提案列為優先法案，已排入本周二的程序委員會，27號就會進入一讀。

翁曉玲擬提案修改憲法訴訟法部分條文，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2/3。而翁曉玲日前也提出憲法訴訟法第4條條文修正草案，指「現有總額」係憲法增修條文第五條所定的大法官人數，即15位。

如果翁曉玲所提的修正草案都可順利經立法院會三讀通過的話，未來至少要有10位以上的大法官參與評議，且至少要有7位以上同意才能作成判決。

翁曉玲指出，憲法判決涉及人民基本權利，也涉及到國家重要機關、組織制度的變革，如果少數大法官就能夠做成這麼重要的憲法解釋，並不能夠真的反映多元意見，而提高表決門檻，代表大家是共同做成解釋，比較具有高度的民主正當性，所以提案把1/2的同意門檻提高到2/3。

翁曉玲表示，《憲法訴訟法》前身為「司法院大法官審理案件法」，最早的規定也都是2/3出席，2/3決議才會做成大法官解釋，可是《憲法訴訟法》把原來的2/3的同意門檻降到1/2。她希望能在10月31日前通過草案，至少也要在這會期通過。

對於翁曉玲的提案是否列為國民黨團新會期的優先法案，林思銘說，少數大法官是少數觀點，並不具多元性，對聲請釋憲的民眾影響巨大，因此這個會期一定把翁曉玲的提案列為優先法案，這周二的程序委員會已經排入，27號就會進入一讀。

