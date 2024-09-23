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花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

▲▼國內外逾千名選手進行游泳、自行車和路跑等挑戰體能。（圖／花蓮體育會提供，下同）

▲國內外逾千名選手進行游泳、自行車和路跑等挑戰體能。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

Force 2024花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽22日在花蓮鯉魚潭熱情登場，國內外逾千名選手進行游泳、自行車和路跑等挑戰體能，以鐵人精神「堅信勇敢永遠超乎想像BRAVER THAN YOU BELIEVE」作為對花蓮的祝福。活動在當天下午圓滿落幕，各組成績出爐，謝孝德在超半鐵113Km以5小時4分23秒完賽封王，標鐵56.5Km封王則是邱韋強，四維高中學生曾逸祥在28.25Km領先奪冠。

▲▼國內外逾千名選手進行游泳、自行車和路跑等挑戰體能。（圖／花蓮體育會提供，下同）

開幕式在清晨五點二十分於鯉魚潭遊客中心展開，徐榛蔚縣長致詞時表示，花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽今年邁入第四年，歡迎來自國內外千名選手共襄盛舉。她說，今年活動以鐵人精神，「堅信勇敢永遠超乎想像BRAVER THAN YOU BELIEVE」作為對花蓮的祝福。徐榛蔚表示，花蓮在0403地震後，依然美麗，人民的生活依然充滿活力，透過各系列運動也讓全世界看見花蓮的美麗風光和人民堅韌的精神。

▲▼國內外逾千名選手進行游泳、自行車和路跑等挑戰體能。（圖／花蓮體育會提供，下同）

這場賽事由Kia台灣總代理台灣森那起亞The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV領跑，主場在花蓮鯉魚潭及縱行台9線。今年賽事首度舉辦小鐵人，超過一百位選手參賽，其中年紀最小的選手僅有五歲。徐榛蔚說，藉由小鐵人的舉辦，讓更多年輕選手有機會接觸並參與這項運動，除了為未來的鐵人三項運動培養更多新的人才，更鼓勵許多三鐵家庭一同參與，培養孩子獨立性之外，也促進家庭和樂關係。

▲▼國內外逾千名選手進行游泳、自行車和路跑等挑戰體能。（圖／花蓮體育會提供，下同）

台灣第一位完成百場鐵人賽的「百鐵教父」賴曉春表示，鯉魚潭的環境非常適合舉辦鐵人三項賽，參賽選手在湖泊寬廣平靜的水域進行游泳項目，不僅美不勝收，更具安全性。單車和跑步項目沿著鯉魚潭周邊道路進行，路段的坡度和長度都是一大挑戰，毫不遜色國際間其他知名的賽事場地。

▲▼國內外逾千名選手進行游泳、自行車和路跑等挑戰體能。（圖／花蓮體育會提供，下同）

鐵人三項賽事包括游泳、單車與跑步等三個具高度挑戰的項目，選手需要獨力完成游泳1.9公里，自行車90公里以及半程馬拉松21.1公里，總長達113公里，不僅考驗選手的體能和技能，也見證選手的意志力。當天進行的組別分別為113組、113接力組、56.5組、56.5接力組、28.25組以及鐵人兩項組。小鐵人則在9月21日下午已經完賽，總成績第一名為花蓮中正國小高明緯，第二名吳釗瑞、第三名花蓮中正國小楊振維。

Force 2024花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽由花蓮縣政府、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處指導，花蓮縣體育會主辦，Fun3sport、瘋三鐵股份有限公司、循城科技有限公司承辦，協辦單位包括花蓮縣警察局、花蓮縣衛生局、花蓮縣消防局、花蓮縣壽豐鄉公所、花蓮縣池南社區發展協會。

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