　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

展現國際定位！世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

▲▼世界俱樂部龍舟錦標賽落幕，台灣代表隊斬獲2金1銅傲人成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼世界俱樂部龍舟錦標賽落幕，台灣代表隊斬獲2金1銅傲人成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024年第14屆世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）在義大利拉溫納舉辦，吸引來自30個國家、163個俱樂部參賽，賽事歷時6天結束，9月8日（義大利時間）閉幕典禮上宣佈2026第15屆賽事由台灣花蓮接力承辦！在現場群眾歡呼，共同展望並期待2026年在花蓮的國際盛會。

▲▼世界俱樂部龍舟錦標賽落幕，台灣代表隊斬獲2金1銅傲人成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台灣唯一參賽隊伍Mr.CaNoe此次成績叱吒賽場，隊伍成員主要由花蓮體中校友組成，在賽事末日，公開組500公尺項目中，台灣、德國及加拿大三強間的對決成為焦點，Mr. Canoe隊在決賽全力衝刺，於觀眾的歡呼聲中以2分07秒的優異成績率先衝過終點，成功奪下500公尺金牌。花蓮體中黃緯強校長對此表達高度肯定及驕傲，表示學校將繼續支持龍舟隊的發展，鼓勵隊員們繼續精進自己、放眼世界，讓龍舟運動更加蓬勃發展。

▲▼世界俱樂部龍舟錦標賽落幕，台灣代表隊斬獲2金1銅傲人成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本屆賽事Mr. Canoe隊共摘得2金1銅，成為各國爭相請益與交流學習的隊伍。金牌教練侯鴻章花蓮體中輕艇兼龍舟隊教練表示這群選手技術成熟、自律性高以及心理素質強，面對不同組別與對手皆能快速調整應戰。他說選手的素質與成就在在證明台灣的運動實力，已在世界的地圖上找到自己的定位。中華民國龍舟協會汪錦德理事長指出，儘管台灣龍舟選手的體型不如西方選手壯碩，但透過系統化訓練，他們的技術與成績在國際龍舟競賽中已名列前茅，非常有信心在2026年第15屆CCWC持續創造佳績。

▲▼世界俱樂部龍舟錦標賽落幕，台灣代表隊斬獲2金1銅傲人成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼大會旗交接儀式由中華民國龍舟協會及花蓮縣政府組成的團隊共同參加。

大會旗交接儀式由中華民國龍舟協會及花蓮縣政府組成的團隊共同參加，儀式由團隊成員領唱中華民國國旗歌，在琅琅樂頌的肅穆氛圍中完成旗幟交接，儀式最後，教育處翁書敏代理處長以「Welcome to Taiwan, Welcome to Hualien！」的宣言作為結尾，也敬邀國際嘉賓到花蓮共襄盛舉！翁書敏代理處長說明，此次團隊親赴義大利接旗，為台灣選手加油打氣，同時實地考察並觀摩，也積極進行城市行銷，是一次收穫豐碩的學習之旅。

▲▼世界俱樂部龍舟錦標賽落幕，台灣代表隊斬獲2金1銅傲人成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝花蓮子弟在世界舞台上為自己和家鄉爭光，使花蓮成為體育指標城市。此次縣府團隊遠赴義大利宣傳2026年世界俱樂部龍舟錦標賽在花蓮舉辦，成功推廣城市特色與龍舟運動，引發各國隊伍的共鳴。期盼藉此吸引更多國際人潮來花蓮，以推動地方觀光與促進產業經濟，也讓世界能看見花蓮的山、海、日、石之美並聆賞人文薈萃的城市頻率。
 

ET快訊
快訊／沈慶京虛弱坐輪椅　畫面曝光
16要來了！4舊機將停產「這3款iPhone降價」
彭雪芬提告！最美金控董娘聯手吳東亮　告新光金大股東林伯翰
柯文哲不抗告！不想為難法官　用行動槓上「來！就查啊」
承德路發現男屍　已死亡4天
柯文哲確定不抗告　律師揭「2矛盾」
全台變天！　雨彈轟北部到明晚
百萬YTR親姊結婚「真面目暴雷」！網驚：根本長一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林業保育署南投分署招考8森林護管員　非原民高中職畢業亦可報考

花蓮男幫妻買美食...熱暈倒地「機車壓身體」　警送返家

在地企業「堤維西」38週年慶　捐贈南消多功能六軸無人機

展現國際定位！世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

第7屆全國小葉種紅茶競賽　魚池鄉莊鎔璞勇奪縣長特等獎

汽車前擋風玻璃內放手機　太陽高溫曝曬聚光造成手機鋰電池自燃起火

中興高中角力好手曾怡瑄　獲頒傑出運動員

台南AI消防正妹　診斷大北門區住宅火災成因及宣導預防對策

桃園2024外國人文化交流　「藝遊東南亞：色彩與故事」登場

林保署南投分署公私協力滅小花蔓澤蘭　縣民移除每公斤可領7元

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

林業保育署南投分署招考8森林護管員　非原民高中職畢業亦可報考

花蓮男幫妻買美食...熱暈倒地「機車壓身體」　警送返家

在地企業「堤維西」38週年慶　捐贈南消多功能六軸無人機

展現國際定位！世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

第7屆全國小葉種紅茶競賽　魚池鄉莊鎔璞勇奪縣長特等獎

汽車前擋風玻璃內放手機　太陽高溫曝曬聚光造成手機鋰電池自燃起火

中興高中角力好手曾怡瑄　獲頒傑出運動員

台南AI消防正妹　診斷大北門區住宅火災成因及宣導預防對策

桃園2024外國人文化交流　「藝遊東南亞：色彩與故事」登場

林保署南投分署公私協力滅小花蔓澤蘭　縣民移除每公斤可領7元

狂被問棒棒堂合體「洩氣感非常嚴重」！小煜直球認了：無法一直活在過去

站台挺柯文哲？王鴻薇稱取決小草訴求　「為了司法公平會發聲」

快訊／沈慶京坐輪椅提訊畫面曝　白汗杉+藍白拖...虛弱推進北檢

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

柯文哲不抗告法界解析　律師：多押1天悲劇英雄色彩就多1分

台積電加持！　上半年高雄買氣「楠梓首度超車三民」

笑奧運選手「像海獅」人設翻車！日綜藝大姐主持40年節目驚爆收攤

16要來了！4舊機將停產「這3款iPhone降價販售」

8歲女童感冒暈2天！突嗜睡不說話　竟是已「腦炎」

柯文哲不提抗告！律師點頭「這是正確決定」：壓力轉到檢察官身上

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

自強號列車故障！台鐵緊急換編組

台南AI消防正妹診斷大北門區住宅火災成因及宣導預防

汽車前擋風玻璃內放手機太陽高溫曝曬造成手機鋰電池自燃

台南永康下午強降雨高速公路旁道路又淹水

前台南縣議長吳健保辭世　吳禹寰：失父之痛莫此為甚

在地企業「堤維西」捐贈南消多功能六軸無人機

日月潭萬人泳渡15日登場　 2.26萬人報名

花蓮男騎車幫妻買美食熱暈倒地　警送返家

桃園2024「藝遊東南亞：色彩與故事」　登場

南投縣民移除小花蔓澤蘭　每公斤可領7元

17年來不間斷　新北淡水關懷弱勢協會中秋送愛

世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

火星人狂吸8萬人到場　85分鐘疏運完

打破高齡風險　54歲婦人產下健康龍鳳胎

更多熱門

相關新聞

世界俱樂部龍舟錦標賽　花蓮代表隊勇奪1金1銅

世界俱樂部龍舟錦標賽　花蓮代表隊勇奪1金1銅

花蓮縣政府及中華民國龍舟協會相當重視本屆世界俱樂部錦標賽（CCWC），花蓮縣體育會理事長汪錦德與花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏親訪主辦國義大利龍舟協會理事長，針對籌辦國際龍舟賽事進行交流，特別致贈花蓮在地名產蜜香紅茶以及精緻龍舟造型伴手禮，盛邀國際嘉賓來訪花蓮，體驗在地風土民情與促進體育交流活動。

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！縣府赴義考察

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！縣府赴義考察

文博會、奇美特展及漢堡節暑假尾聲圓滿落幕

文博會、奇美特展及漢堡節暑假尾聲圓滿落幕

2024台灣文化創意博覽會台南圓滿落幕參觀人數破62萬人次

2024台灣文化創意博覽會台南圓滿落幕參觀人數破62萬人次

奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》圓滿落幕

奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》圓滿落幕

關鍵字：

俱樂部龍舟錦標賽落幕台灣代表隊2金1銅定位

讀者迴響

熱門新聞

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

可能有雙颱！　最新預測曝

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

可能有颱風！　今下最大地區曝

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面