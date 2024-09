展現國際定位！世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

▲▼世界俱樂部龍舟錦標賽落幕,台灣代表隊斬獲2金1銅傲人成績。(圖/花蓮縣政府提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

2024年第14屆世界俱樂部龍舟錦標賽(CCWC)在義大利拉溫納舉辦,吸引來自30個國家、163個俱樂部參賽,賽事歷時6天結束,9月8日(義大利時間)閉幕典禮上宣佈2026第15屆賽事由台灣花蓮接力承辦!在現場群眾歡呼,共同展望並期待2026年在花蓮的國際盛會。

台灣唯一參賽隊伍Mr.CaNoe此次成績叱吒賽場,隊伍成員主要由花蓮體中校友組成,在賽事末日,公開組500公尺項目中,台灣、德國及加拿大三強間的對決成為焦點,Mr. Canoe隊在決賽全力衝刺,於觀眾的歡呼聲中以2分07秒的優異成績率先衝過終點,成功奪下500公尺金牌。花蓮體中黃緯強校長對此表達高度肯定及驕傲,表示學校將繼續支持龍舟隊的發展,鼓勵隊員們繼續精進自己、放眼世界,讓龍舟運動更加蓬勃發展。

本屆賽事Mr. Canoe隊共摘得2金1銅,成為各國爭相請益與交流學習的隊伍。金牌教練侯鴻章花蓮體中輕艇兼龍舟隊教練表示這群選手技術成熟、自律性高以及心理素質強,面對不同組別與對手皆能快速調整應戰。他說選手的素質與成就在在證明台灣的運動實力,已在世界的地圖上找到自己的定位。中華民國龍舟協會汪錦德理事長指出,儘管台灣龍舟選手的體型不如西方選手壯碩,但透過系統化訓練,他們的技術與成績在國際龍舟競賽中已名列前茅,非常有信心在2026年第15屆CCWC持續創造佳績。

▲▼大會旗交接儀式由中華民國龍舟協會及花蓮縣政府組成的團隊共同參加。

大會旗交接儀式由中華民國龍舟協會及花蓮縣政府組成的團隊共同參加,儀式由團隊成員領唱中華民國國旗歌,在琅琅樂頌的肅穆氛圍中完成旗幟交接,儀式最後,教育處翁書敏代理處長以「Welcome to Taiwan, Welcome to Hualien!」的宣言作為結尾,也敬邀國際嘉賓到花蓮共襄盛舉!翁書敏代理處長說明,此次團隊親赴義大利接旗,為台灣選手加油打氣,同時實地考察並觀摩,也積極進行城市行銷,是一次收穫豐碩的學習之旅。

花蓮縣長徐榛蔚表示,感謝花蓮子弟在世界舞台上為自己和家鄉爭光,使花蓮成為體育指標城市。此次縣府團隊遠赴義大利宣傳2026年世界俱樂部龍舟錦標賽在花蓮舉辦,成功推廣城市特色與龍舟運動,引發各國隊伍的共鳴。期盼藉此吸引更多國際人潮來花蓮,以推動地方觀光與促進產業經濟,也讓世界能看見花蓮的山、海、日、石之美並聆賞人文薈萃的城市頻率。