快訊／北市雨彈砸整夜　大湖公園「水淹出來了」

▲台北市雨彈砸整夜，大湖公園「水淹沒草坪」路面一片泥水。（圖／翻攝自我是內湖人）

記者趙蔡州／綜合報導

受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，台北市22日幾乎整天都在下雨，內湖區入夜後就傳出淹水災情，大湖公園的積水甚至淹沒草坪漫延到周邊馬路，路面充滿著土黃色的泥水。台北市政府22日晚間10點宣布，災害應變中心及各區災害應變中心提升為強化三級開設，因應夜間突發災情。

台北市22日入夜後降雨持續，有不少網友紛紛在臉書上傳大湖公園淹水的災情。台北市議員游淑慧也在臉書表示，22日晚間有民眾跟她回報，大湖公園的水滿溢到公園草坪及路面，不過大湖公園的湖本來就是滯洪池，目前一切都還是正常，里長和市府都有掌握，建議23日上午暫時先不要到公園運動。

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▲內湖區成功路、康湖路路面出現淹水情況。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

台北市港湖區立委李彥秀也表示，團隊第一線22日晚間回報，康湖隧道往大湖公園方向已經有積水狀況，目前水閘門已開啟，消防隊與警員都到現場勘查警戒，由於大雨視線不佳，呼籲民眾盡量避免深夜出門，如有必要出門，請穿著明亮衣物，開車、騎車請盡量減速慢行。

台北市災防應變中心表示，台北市22日總共發生3波較大規模的雨勢，第一波是上午10點至下午1點發生於市區南側，第二波是下午5點至晚間7時，發生南港山區及新北市東側山區，第三波是晚間8點以後，多數行政區最大時雨量超過30毫米，最大時雨量發生在北投區大屯國小站及鞍部站72.5毫米。