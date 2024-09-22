韓「破紀錄暴雨」1500人急避難！大雨淘空地基　2車遭8m深天坑吞

2024년 9월 우리나라 가을 폭우, 역대급 규모와 '사망자 속출'에 전국적으로 피난 행보까지 이어지는 상황https://t.co/aQS3g1Tmvh — 핫뉴스???? (@hotnews_oxo) September 22, 2024

記者王佩翊／編譯

南韓21日降下強降雨，全國各地出現豪雨災情，導致包括慶北在內的7個地區有超過1500人緊急撤離，且至少發生107起道路淹水、21起土石流等事件。此外，昌原、金海、釜山和梁山等地的降雨量也創下9月單日降水紀錄。而釜山21日則是發生大雨掏空地基導致地面下陷的事故，當時有2輛車掉進8公尺深天坑。

根據《韓聯社》報導，中央災難安全對策本部21日晚間11時統計，這次豪雨災情的受災民眾主要集中於釜山、忠北、忠南、慶北、慶南、全南和全北等7個道，共1014戶、1501人被迫離開家園避難。

其中，仍有455戶、682人還回不了家，部分災民暫時居住於臨時安置所，而其他人則寄居於親友家中、社區活動中心或其他私人住宿。此次暴雨還造成公共設施和私有設施被嚴重損壞。

報導指出，目前已經發生至少107起道路淹水、21起土石流、1起擋土牆倒塌以及33起其他類型的損壞事件。其中，釜山的沙上區出現了地層下陷情況，目前相關部門正在調查原因，並緊急修復道路。

釜山21日早上發生天坑吞噬卡車意外，一輛消防抽水車和一輛5噸重的貨車行駛到一半，道路突然塌陷，8公尺深天坑瞬間吞噬2輛車。

현재 부산 사상구 바깥 사진 pic.twitter.com/LMe0HFKRc6 — 오늘은 또 무슨 일이 (@hotissue_gall) September 21, 2024

除此之外，還有170棟私人住宅被水淹，26間商店、3間工廠、1間醫院及1座傳統市場也受到不同程度的影響。另外，約有116公頃的農田被淹沒，消防部門已成功救援44名受困災民。

所幸至今尚未有任何人員傷亡的通報，但是由於強降雨，多處道路、國家公園和露營區仍處於封閉狀態。包含京畿道在內共38條道路被封閉，京畿道境內的34條河堤道路也因河水暴漲暫時停止使用，當局對323座水上橋樑和3601個河岸區域實施管制。

受惡劣天氣影響，有77個船班停止營運，其中涉及55條航線。值得注意的是，昌原、金海、釜山和梁山等地21日的累計降雨量打破9月的單日降水紀錄。而截至21日晚間9時，全南韓共發佈31起山崩警報，其中釜山有14起；山崩注意報則有26起，其中9起來自慶北地區。