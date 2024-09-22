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大陸 大陸焦點 特派現場

美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！

記者蔡紹堅／綜合報導

美國攝影大師斯蒂芬・肖爾（Stephen Shore）19日在北京的中央美術學院美術館演講，但傳出他不滿台下太多學生在滑手機，演講進行到一半就宣布提前結束，並直接離開了現場。

斯蒂芬當天的演講主題是「轉變我人生的五次經歷，以及它們如何促使我成為一名藝術家」，但演講卻只進行到一半就提前結束，並有學生在網路上爆料，斯蒂芬講到一半就被氣走了，離開之前提到現場有很多人一直低頭看手機。

▼大師演講到一半就被氣走。（圖／翻攝微博）

▲▼美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！。（圖／翻攝微博）

從演講的直播存檔中也能看到，斯蒂芬的確中斷了演講，也看得出他不太高興，但情緒還算平穩，沒有特別激動的言行，「不好意思打斷一下，先跟大家說一聲抱歉，因為我接下來說的可能有點冒犯，我看到現場很多人全程都在看手機，你們今天特意來聽這個講座，但你們卻都不能集中注意力，那你怎麼能夠在意你平時吃的東西？或者太陽照在你皮膚上的那種感覺呢？我們今天就在這結束。」

事件在網路上引起大量討論，許多網友都批評學生們沒禮貌、不尊重人，在大師面前還只顧著玩手機。不過，也有學生出面喊冤，稱很多人雖然低頭用手機，但其實是用手機在作筆記。

還有學生提到，他們有將大家用手機作的筆記拍下來，請工作人員傳給大師看，他看了以後開心多了。

根據《上游新聞》報導，中央美術學院美術館一名工作人員表示，昨天在學術報告廳確實有斯蒂芬·肖爾的講座，並有直播，對於部分現場觀眾一直低頭看手機令演講者中斷講座的情況，將向上級反映，倡導觀眾注意文明禮儀。

▲▼美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！。（圖／翻攝微博）

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