10歲女童深夜賭氣離家　桃園暖心女警關懷勸返家

▲桃園10歲女童賭氣離家，深夜逗留超商，員警前往關切。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名10歲女童深夜獨自在超商引起店員注意報警，巡邏警網趕到經由女警出馬充當姊姊安撫了解女童情緒，才知道女童與母親因為使用手機時間過長發生口角，憤而負氣離家出走，女警安撫女童先回到派出所休息，經女警慢慢開導女童，「有什麼問題都要跟媽媽說明後」，女童這才與母親回家。

▲▼女警陪同女童買零嘴及載回警所溝通化解與母親口角心結。（圖／龜山警分局提供）

昨日深夜龜山分局龜山派出所警員尤韻婷、曹惟智及實習生羅群儒等人執行巡邏勤務，於0時5分許接獲報案稱龜山區中興路某超商內有迷失女童，員警前往查看發現店內休息區有女童獨處，男警上前關切遭女童不理不睬，改由女警上前關心，慢慢開導問出女童因貪玩手機過久與母親發生爭執，因此賭氣離家出走來到龜山街上24小時超商內休息不想回家（約1公里），女警充當大姊姊陪女童買餅乾、飲料成功化解女童心結，取得母親聯繫方式後，也將女童帶回派出所休息。

母親私下向警方表示女童沈迷手機影響課業，希望藉由警方規勸導正女童正確觀念，警方告誡女童深夜遊蕩危險多，如遇有相關事情應該與家長溝通或尋求警方協助，切不可一時賭氣離家出走，家屬事後表示非常感謝警員們的協助。龜山派出所所長陳政斌表示，父母應該要與孩童協議使用手機或平版時間，讀書時間及戶外運動活動時間，讓孩童可以均衡發展，有助於讓孩子不要沉迷3C產品。