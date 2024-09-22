才拿到iPhone 16「全新1功能」變巨雷　一票果粉怒：容易摔

▲iPhone 16首度加入一顆「相機控制鍵」。（圖／記者蘇晟彥攝）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 16全面新增「相機按鍵」！一名網友熱心分享「相機鍵」的使用狀況，他直言就是以前的HOME鍵，手感也一樣，按一下進到相機或是長按錄影讓原PO感到有趣，但按兩下開啟其他功能反而還不習慣。文章曝光後，許多果粉卻搖頭，「手握位置不好壓，必須保持壓著再移動，容易摔...不推！」

一名網友在PTT「iOS板」分享操作實體相機鍵的心得，他熱騰騰入手iPhone 16 Plus 256G，一按可以進到相機介面，長按能進入錄影，放開後就停止錄製，讓他大讚「其實蠻有趣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

若想開啟其他功能，原PO確實研究了一下，「輕輕的按兩下，一開始我還摸索了好一陣子，熟悉就還好。」他也直言，這顆按鍵根本就是以前的HOME鍵，手感也一樣。

原PO也坦言，相機鍵不是什麼稀奇的東西，很早期別家手機就有放了，「不過第一次出現在蘋果陣營我還是要說很有趣」，同時也點出能改進的部分，「如果選單部份可以開放客製化就好了，這樣可以一鍵開啟別的APP，我有一個底片風格還有一個黑白風格的。」

文章曝光後，果粉評價兩極化，一派大罵「這顆根本就垃圾，只有短按長按還算可以用，雙按和滑動都是反人類的設定」、「半按壓超難用！垃圾」、「按它拍照反而會讓手機震動...照片模糊」、「滑動很卡，覺得蠻難用的」、「位置真的很卡，還要一陣子習慣」、「雙擊半按真的難」、「雞肋啊，位置不符合人體工學」、「手握位置不好壓，必須保持壓著再移動，容易摔...不推」、「今天去玩了一下實機，果斷繼續用15」。

另一派則大推，「蠻好用的，可能平常有在用相機的習慣」、「我覺得切攝影風格很好用耶」、「不用解鎖，按一下就直接進拍照，頗方便」、「這顆就是為了指紋辨識鋪路啦」、「希望未來這按鈕有指紋辨識+1」。