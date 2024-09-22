俄羅斯公布「價值觀敵對國家地區名單」！台灣入列　歐盟僅2國未上榜

▲俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯政府20日發布價值觀與俄羅斯敵對的國家地區名單，總計47個國家地區，台灣入列。名單未納入中國。

在亞洲國家之中，遭列入名單的另包括日本、南韓、新加坡。台灣在名單中被標註為「Тайвань （Китай）」，也就是「台灣（中國）」。俄羅斯官方政策認定台灣是中國一部分。

值得一提的是，在歐盟成員國之中，僅匈牙利與斯洛伐克「落榜」；在北大西洋公約組織（NATO）成員國之中，僅土耳其未被點名。

根據這份17日由總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）簽署、20日發布的聯邦政府命令，這47個國家地區以政策強迫推動「具破壞力、違反俄羅斯傳統精神道德價值觀的新自由主義意識形態」。

依據今年8月發布的俄羅斯總統令，不認同相關國家地區政策、但認同俄羅斯傳統精神道德價值觀的公民或永久居民，可向俄羅斯政府申請透過簡化程序取得俄羅斯短期居留權，不受既定人數配額限制，也不須出具俄語能力、以及俄羅斯歷史和法律知識證明。總統令指出，這是俄羅斯政府對相關國家地區民眾的「人道支援」。

隨著9月20日聯邦政府命令發布並即刻生效，名單上的國家地區民眾已可向俄羅斯官方提出相關「人道支援」申請。

不過，總統令未言明，該如何確認相關國家地區民眾確實「認同俄羅斯傳統精神道德價值觀」。相關國家地區名單經總統令責成聯邦政府按外交部建議核定。

根據2022年11月9日關於「保護強化俄羅斯傳統精神道德價值觀的國家政策基礎」總統令，所謂的俄羅斯傳統價值觀涵蓋人權、愛國心、為祖國服務並為祖國命運承擔責任、崇高的道德理想、堅固的家庭、置「精神」於「物質」之上、人道主義、仁慈、相互尊重幫助、公平公正、集體主義、歷史記憶與世代傳承、民族團結等。

2022年2月，俄羅斯全面侵略烏克蘭。2023年3月，國際刑事法院（ICC）以在烏克蘭境內犯下戰爭罪（war crimes）為由，對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發布逮捕令，具體事由包括非法將烏克蘭兒童強遷至俄羅斯。

俄羅斯官方2021年開始發布「不友善國家地區」名單，首先納入美國和捷克。這個名單在2022年2月對烏侵略戰爭全面爆發以後，迅速擴大並持續更新，目前有近50個國家地區，台灣在2022年3月發布的戰後第一波更新名單入列。