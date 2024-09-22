　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯公布「價值觀敵對國家地區名單」！台灣入列　歐盟僅2國未上榜

▲▼俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯政府20日發布價值觀與俄羅斯敵對的國家地區名單，總計47個國家地區，台灣入列。名單未納入中國。

在亞洲國家之中，遭列入名單的另包括日本、南韓、新加坡。台灣在名單中被標註為「Тайвань （Китай）」，也就是「台灣（中國）」。俄羅斯官方政策認定台灣是中國一部分。

值得一提的是，在歐盟成員國之中，僅匈牙利與斯洛伐克「落榜」；在北大西洋公約組織（NATO）成員國之中，僅土耳其未被點名。

根據這份17日由總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）簽署、20日發布的聯邦政府命令，這47個國家地區以政策強迫推動「具破壞力、違反俄羅斯傳統精神道德價值觀的新自由主義意識形態」。

依據今年8月發布的俄羅斯總統令，不認同相關國家地區政策、但認同俄羅斯傳統精神道德價值觀的公民或永久居民，可向俄羅斯政府申請透過簡化程序取得俄羅斯短期居留權，不受既定人數配額限制，也不須出具俄語能力、以及俄羅斯歷史和法律知識證明。總統令指出，這是俄羅斯政府對相關國家地區民眾的「人道支援」。

隨著9月20日聯邦政府命令發布並即刻生效，名單上的國家地區民眾已可向俄羅斯官方提出相關「人道支援」申請。

不過，總統令未言明，該如何確認相關國家地區民眾確實「認同俄羅斯傳統精神道德價值觀」。相關國家地區名單經總統令責成聯邦政府按外交部建議核定。

根據2022年11月9日關於「保護強化俄羅斯傳統精神道德價值觀的國家政策基礎」總統令，所謂的俄羅斯傳統價值觀涵蓋人權、愛國心、為祖國服務並為祖國命運承擔責任、崇高的道德理想、堅固的家庭、置「精神」於「物質」之上、人道主義、仁慈、相互尊重幫助、公平公正、集體主義、歷史記憶與世代傳承、民族團結等。

2022年2月，俄羅斯全面侵略烏克蘭。2023年3月，國際刑事法院（ICC）以在烏克蘭境內犯下戰爭罪（war crimes）為由，對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發布逮捕令，具體事由包括非法將烏克蘭兒童強遷至俄羅斯。

俄羅斯官方2021年開始發布「不友善國家地區」名單，首先納入美國和捷克。這個名單在2022年2月對烏侵略戰爭全面爆發以後，迅速擴大並持續更新，目前有近50個國家地區，台灣在2022年3月發布的戰後第一波更新名單入列。

ET快訊
3死中毒案「托福松過高」！親友稱小米是送的　專家驚揭1疑點
才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋
六月突曬全黑圖！「難怪我只能是正宮」
史上最重房市管制　經濟學家：央行要打破房市必漲的不敗信仰
五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯公布「價值觀敵對國家地區名單」！台灣入列　歐盟僅2國未上榜

普丁稱支持賀錦麗入主白宮　俄外長：那只是玩笑啦

人妻遭夫迷昏供72人侵犯！超市女遭偷拍　意外揭發法國驚天性侵案

EZY8216航班起飛突傳爆炸聲響！乘客全嚇傻　元凶抓到了

以軍約旦河西岸狙斃4人！將遺體「從屋頂拋落地面」　白宮怒了

吸毒被發現！15歲「惡魔少女」3槍弒母　淡定傳簡訊邀友看屍體

白手起家靠「5節儉習慣」成富翁！40歲理財達人：這樣喝咖啡最省

泰國同婚法有望明年1月生效！　就等「泰王點頭」

變態醫趴窗邊3個月！偷窺女鄰居邊打手槍　她怕爆：每天都在盯我

科技巨頭保鑣費用曝光！　「這1人」年砸7.5億保護自己

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

正妹沒發現手機連藍牙喇叭！　播男友語音訊息全被聽光XD

劉芒消失9個月結婚了！大咖YTR都在　被狂讚身材自虧「我愛修圖XD」

陸大貓熊丁丁被關門夾手　狂追撲倒飼養員遊客尖叫

貪吃柯基看爸用零食變魔術 下秒見2手攤開全空超傻眼！

俄羅斯公布「價值觀敵對國家地區名單」！台灣入列　歐盟僅2國未上榜

普丁稱支持賀錦麗入主白宮　俄外長：那只是玩笑啦

人妻遭夫迷昏供72人侵犯！超市女遭偷拍　意外揭發法國驚天性侵案

EZY8216航班起飛突傳爆炸聲響！乘客全嚇傻　元凶抓到了

以軍約旦河西岸狙斃4人！將遺體「從屋頂拋落地面」　白宮怒了

吸毒被發現！15歲「惡魔少女」3槍弒母　淡定傳簡訊邀友看屍體

白手起家靠「5節儉習慣」成富翁！40歲理財達人：這樣喝咖啡最省

泰國同婚法有望明年1月生效！　就等「泰王點頭」

變態醫趴窗邊3個月！偷窺女鄰居邊打手槍　她怕爆：每天都在盯我

科技巨頭保鑣費用曝光！　「這1人」年砸7.5億保護自己

13歲少女日喝1杯奶茶牙爛光！媽稱「選3分糖不甜」　醫揭恐怖真相

「常說4句話」可能是失智症前兆　醫生解釋背後原因

稱柯是「台灣曼德拉、菩薩、烈士」　民眾黨已成邪教黨

俄羅斯公布「價值觀敵對國家地區名單」！台灣入列　歐盟僅2國未上榜

低壓豪雨還沒完！經濟部加強防範「降雨致災」　提前開設應變小組

學習歷程別再寫「參加大學營隊」　葉丙成：沒加分又花錢

普丁稱支持賀錦麗入主白宮　俄外長：那只是玩笑啦

色人妻結婚不到2年就出軌！被同事性能力嚇到：第一次濕成這樣

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

快訊／10縣市豪大雨特報！南部防豪雨　最新警戒區曝

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

女勇擒偷拍嫌　竟揭開法國驚天性侵案

俄羅斯發布價值觀敵對國家地區名單 台灣入列

EZY8216航班起飛突傳爆炸聲響！

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

單親媽賣家產！參加930萬奢華郵輪行程　「1行為」被趕下船

加國廚師售1200自殺工具包！紐西蘭現第5死

15歲惡魔少女3槍弒母　還邀請朋友看屍體

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

白手起家成為富翁！40歲理財達人5大節儉習慣

普丁稱支持賀錦麗？俄外長：只是玩笑

陸把「石鍋拌飯」列文化遺產！韓急跳腳

以軍狙斃4人後將遺體「從屋頂拋落地面」

下藥迷昏法女性侵200次！他認罪：我很抱歉

兄弟殺父母　22年後獄中團圓噴淚

更多熱門

相關新聞

低壓帶嚴防豪雨 經濟部提前開設應變小組

低壓帶嚴防豪雨 經濟部提前開設應變小組

受到低壓帶影響，各地時有短延時強降雨發生，經濟部為了加強防範降雨致災，緊急應變小組提前於21日晚上9時提升二級開設，經濟部水利署與地方政府密切保持聯繫。

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台灣、貝里斯建交35周年　蕭美琴曝：都吃「友邦辣椒醬＋香菜麵」

台灣、貝里斯建交35周年　蕭美琴曝：都吃「友邦辣椒醬＋香菜麵」

有秋天訊息了　鄭明典：看到小股「冷空氣」南下

有秋天訊息了　鄭明典：看到小股「冷空氣」南下

我友邦致函聯合國駁2758遭扭曲誤用　外交部：該決議未排斥台灣

我友邦致函聯合國駁2758遭扭曲誤用　外交部：該決議未排斥台灣

關鍵字：

俄羅斯台灣不友善國家地區外交關係政府

讀者迴響

熱門新聞

台東3死中毒案托福松過高！專家驚揭1疑點

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋辣翻

女勇擒偷拍嫌　竟揭開法國驚天性侵案

屏轎車墜溝渠滅頂　駕駛受困溺水亡

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

六月突曬全黑圖「難怪我只能當正宮」

「4星座」中秋後大翻身　愛情、事業雙豐收

詹皓晴首爾4強戰退賽　因搭檔太累　

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

直擊／看周思齊看到衣服濕了！大巨蛋多處漏水　球迷無奈換座位

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

徐少強夫婦追思會「生前甜蜜合照」惹淚

更多

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面