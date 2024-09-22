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低壓豪雨還沒完！經濟部加強防範「降雨致災」　提前開設應變小組

▲台灣近期因低壓帶影響，易有短延時強降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣近期因低壓帶影響，易有短延時強降雨。（示意圖／資料照）

文／中央社

受到低壓帶影響，各地時有短延時強降雨發生，經濟部為了加強防範降雨致災，緊急應變小組提前於21日晚上9時提升二級開設，經濟部水利署與地方政府密切保持聯繫。

水利署署長賴建信指示，請可能受豪雨影響範圍的河川分署長，事先通知當地水利局（處）長預防掌握災點，並提醒適時啟動抽水站及抽水機，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制，保障人民生命財產安全。

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水利署說明，近日由於台灣位於低壓帶，接連受到颱風、熱帶性低氣壓及對流雲系影響，水利署隨時監控天氣變化，當發布豪雨特報時，立即成立應變小組三級開設，19日至今已開設5次應變小組，積極掌握水情與災情狀況，也先提醒南部、東南部地區、基隆北海岸、北部地區等豪雨發生機率較高的地方政府，隨時注意水情動態。

供水方面，水利署表示，目前全台水情正常，由於中南部部分水庫受降雨持續進帳，湖山、白河、曾文、鏡面及牡丹水庫正進行調節性放水，全台水庫目前均位於高水位，必要時均需要調節水位進行調節性放水。

水利署也提醒民眾，在水庫發布警報時，盡速遠離河道以策安全。另外，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP（智慧型手機）、警戒簡訊通報系統（一般手機）及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握淹水警戒、河川水位警戒及水庫放水警戒等即時訊息。

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