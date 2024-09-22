年輕人「罹17種癌症」變多了！　醫師示警：你有知道嗎

▲罹癌不再是老年人的專利，已有年輕化趨勢。（示意圖／視覺中國）

記者曾羿翔／綜合報導

現代人飲食精緻化，罹癌不再是老年人的專利，已有年輕化趨勢。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究發現，在34種癌症中有17種癌症的發生率在年輕人族群中正增加。文末，黃軒醫師示警，年輕人你的不良習慣，正在逐漸危脅自己的健康狀況，你有知道嗎！

醫師黃軒近日在臉書發文表示，最近閱讀國際期刊《柳葉刀·公共衛生》發表的研究，研究人員對2300多萬（23645000）美國癌症患者資料，以及730多萬（7348137）例癌症死亡資料進行了大數據分析。根據研究，以下17種癌症在年輕人中的發生率有在增加：

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◉大腸癌

◉子宮內膜癌

◉膽囊和其他膽道癌

◉腎癌和腎盂癌

◉胰臟癌

◉多發性骨髓瘤

◉胃癌（非賁門）

◉睪丸癌

◉白血病

◉女性胃癌（賁門）

◉小腸癌

◉乳癌（雌激素受體陽性）

◉卵巢癌

◉肝癌和肝內膽管癌

◉非HPV相關的口腔和咽癌

◉男性肛門癌

◉卡波西肉瘤

發文還提到，以上這些癌症的發生率在年輕人群體中增加，肥胖、生活方式、環境等因素，可能在癌症的早期發病（年輕族群）中起到了重要影響作用。黃軒醫師在文末提醒，現代年輕人生活方式的改變，包括不健康的飲食、缺乏運動、熬夜、吸煙、飲酒等因素，這些都可能是癌症發病率上升的重要原因。

▲黃軒醫師提醒民眾，要運動與保持良好生活飲食習慣。（示意圖／達志）

黃軒醫師也指出，好消息是年輕人（25-49嵗）罹癌的死亡率，大部分都趨於平穩或不上升，但年輕女性（35-39歲）一旦罹患肝癌及肝內膽道癌，她們的死亡率卻會增加95%。

「年輕人應更重視健康的生活方式，並加強癌症的早期預防和篩查，才能有效應對這些癌症趨勢。」黃軒醫師提點，要禁菸、禁熬夜、禁酒、禁不運動、禁加工食品、禁高油脂、禁甜食以及禁鈉超標，不要再以為癌症是老年人疾病了，「年輕人，你的不良習慣，正在逐漸危脅自己的健康狀況...你有知道嗎！」