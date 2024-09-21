「說好等妳化療完就辦婚禮」　吳沛憶深情悼念許家蓓逼哭一票綠委

▲許家蓓癌逝無緣登記 吳沛憶發文將捧斗：要牽著妳的手交給菩薩了。（圖／翻攝吳沛憶IG）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓，18日凌晨因子宮內膜癌病逝，享年48歲。他的伴侶、同黨立委吳沛憶日前公開兩人戀情。20日深夜吳沛憶發文深情悼念，她表示，「說好等妳化療完身體較好，我們去登記辦婚禮。現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花。許爸爸開口拜託我家祭時為妳捧斗。我跟他說你女兒也對我非常非常好。只是這次我要牽著妳的手交給菩薩了。」

許家蓓的臨時靈堂於19日開設，許多親友到場捻香。吳沛憶則與許家蓓的親友誦經燒香做七，並代家屬答禮。許家蓓獲得不分黨派的高度肯定，政界人士也紛紛前往哀悼，包含前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安等人都至靈堂弔唁。

對於這段戀情，吳沛憶在社群平台中寫下，「我們喜歡牽手，到哪裡去都想牽手。在這段關係裡的性別被認同，總是非傳統女性樣貌的一方壓力比較大，我很謝謝妳，走到哪裡都不曾放開我的手。」

吳沛憶回憶，接到週刊電話的那個下午，得知我們被偷拍跟蹤了半年，那是我上任議員的第一個禮拜，研究室的桌椅還沒送來。「剛開始交往的我們，必須進入更深層的對話。妳爸爸打電話來要妳說妳在美國有男朋友。我笑了好久。我只在意我們的愛是否足夠一起面對外面的世界。」

對於政治工作，吳沛憶表示，我們很幸運可以從事最熱愛的工作，我們都不希望給彼此的工作帶來困擾，一起做出當下最好的決定。只要我們仍然牽著對方的手，沒有遺憾，沒有委屈。

「說好等妳化療完身體較好，我們去登記辦婚禮。現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花。」吳沛憶表示，許爸爸握著我的手說謝謝我對他女兒這麼好，開口拜託我家祭時為妳捧斗。「我跟他說你女兒也對我非常非常好。只是這次我要牽著妳的手交給菩薩了。」

吳沛憶最後也向許家蓓喊話，「家蓓，安座的時候，我幫你把金童玉女換成兩個玉女，開心吧。妳要記得，跟著她們走到菩薩身邊，我已經拜託菩薩幫我牽著妳的手，不會讓妳孤單的。」

相關貼文深夜就吸引3萬多網友觀看，綠委黃捷留言表示「我會哭到停不下來，她不會孤單的，你也是」、邱議瑩也留言「淚流滿面⋯妹妹，你們的愛很真切，很平凡卻也很偉大！」還有吳思瑤、邱議瑩、林楚茵、沈柏洋、范雲及不少網友都留言打氣。