秋分要來了！2症狀沒注意「易增中風機率」　命理師：4生肖病痛明顯

▲9月22日20點44分進入「秋分」的節氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

隨著「秋分」節氣即將在（22）日來臨，整個北半球各地都會出現晝短夜長的現象，晝夜溫差逐漸加大，氣溫逐日下降。對此，民俗專家楊登嵙也分享了關於秋分的養生知識和禁忌，並特別提醒屬牛、兔、龍、雞的生肖需特別注意健康。

楊登嵙表示，秋分後的秋天，秋風陣陣，氣溫逐漸下降，寒涼漸重，容易出現涼燥現象，此時需要注意添衣保暖，預防寒涼感冒。此外，秋天屬金，金剋木，所以如果肝陽上亢或是血壓控制不好，不僅會容易增加中風的機率，而且很容易會出現頭暈的現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，在這半個月的秋分期間，屬牛、兔、龍、雞的生肖需要特別注意健康，楊登嵙提醒，這4種生肖的人容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的問題，雖然這些問題只要多些時間放鬆休息，問題不大，但小感冒、小病痛會特別明顯，在此期間必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心。

▲楊登嵙指出，在秋分期間屬牛、兔、龍、雞的生肖需要特別注意健康。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

楊登嵙也分享秋分在食衣住行育樂的開運養生與禁忌，在飲食上，應多吃滋陰潤肺、養陰生津的食品，如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等；蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，都是除燥養陰的調養佳品。

穿衣方面，由於天氣轉涼，晝夜溫差大，人的免疫力和抵抗力也會下降，因此楊登嵙提醒，應選擇上衣兩件套，裡面穿件薄的或者短袖衣服，外面配件薄外套或者小開衫，早晚一冷可及時穿上，既方便又實用。另外，睡眠時要注意保暖，不要貪涼，切不可讓風直吹身體，以免受涼。

在行動方面，秋季必須保證足夠的睡眠，人才能恢復體力，增強肌體免疫力。楊登嵙建議，應遵循「早睡早起，睡好子午覺」的原則。此外，秋分養生，宜動不宜靜，動起來才能幫助氣血收養，多出外走走既可鍛鍊身體，讓人神清氣爽。

而在情緒方面，應讓情志平和，培養樂觀的情緒。楊登嵙指出，情感起伏會引起氣血紊亂，導致失眠，還會對身體造成損害，所以不可憂愁焦慮或情緒激動，特別是不宜大動肝火。