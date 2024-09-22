致富「5大誤區」一次看！「活在當下、小確幸」註定不會變有錢人

▲許多人對「財富管理」有迷思，專家分享誤區思維。（圖／CFP）

文／子安

摘自／時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》

〔引言：金錢與財富如同氧氣環繞在四周，多數人卻沒有正視學習理財。長期專注家庭財富教育、理財規劃課題研究的專家子安形容，這是導致無法致富的「假勤奮、低效努力」。他在《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》書中揭開干擾致富的「5大誤區」，其中很多人認為「財富管理是有錢人的事，與我無關」也被他列為NG觀念。〕

子安分享致富的「5大誤區」如下：

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誤區1：財富管理與我無關

作為一個普通人，我們學習財富知識有什麼用處呢？

有人會說，既然擁有財富代表的就是有錢，那麼財富管理就只是有錢人的事情。我每天已在為了生計奔波，哪有閒錢做財富管理？

其實，財富管理恰好能決定每個人未來的財富狀況，它具有系統性和長期性的特點。印度有這樣一個傳統觀念：財富屬於家族世代所共有，個人是家族財富的監管者，每一代都有義務保護好家族的財富，並把財富傳承下去……。在中國傳統的家族內部關係中，財產是最重要的親族關係之一。財富管理與每個家庭成員息息相關，上至一家之主，下至不過幾歲大的孩童，人人都應建立財務管理的基本觀念。

▲投資小白必讀財商漫畫科普讀物《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版，下同）

這種的對於財富的底層邏輯，可讓一個人從小到老年都能妥善管理自己的財富，進而在社會上遊刃有餘，即使處在任何階段，都不會陷入貧窮的魔窟之中。要知道，對於普通人而言，一旦陷入貧窮往往就難以翻身。例如為了滿足虛榮心而過度消費，導致負債累累的大學生，往往容易陷入環環相扣的惡性循環之中，逐步錯過機會，甚至終其一生都難以翻身，變得富有。

所以，無論是已經實現財富自由的人生勝利組，還是仍在戰戰兢兢過著精緻生活的中產階層，或是為了生計努力打拚的上班族⋯⋯，每個人都必須具備財富管理的觀念。尤其是在金融業日趨發達的今天，人們對財產增值的重要性有著越來越清晰的認識。財富本身的價值與生命力，已被這個社會無限放大。

隨著科技發展，投資品項越來越多，從早期買國債到現在充斥於各家銀行的理財金融產品、股票、基金、信託、虛擬貨幣等，所有人都有學習財富知識的必要性，一定要與財富當好朋友。

誤區2：財富價值在於滿足自身需求

「活在當下」似乎已成為很多人的口頭禪。前些年，經濟高速增長時期所興起的「小確幸」消費主義，更讓許多人相信，最大的財富價值就是滿足當下需求，因為認定自己未來一定會有創造更多財富的機會⋯⋯。

錢不是攢出來的，而是賺出來的。我們忽略了通貨膨脹及貨幣的時間價值，只注重眼前的財富，覺得小富即安，對自己當下和未來的財務狀況都感到滿意。如果是這樣，那麼我們的財富可能會像沙漏一樣，無聲無息地溜走。社會的潮流就像逆水行舟，如果你只想做一個月光族或固守自己的一方小財富，那麼你註定無法擁有更多的財富。

財富管理並不是「今日事，今日畢」，也不是「一朝吃飽，終身不餓」。它需要你未雨綢繆，好好規劃當下，根據自己的財富現狀及收入發展路線科學地分配財富。我們越善於規劃財富，生活就將越富足。這不僅事關財富管理的問題，也可能決定著我們一生的命運。

幾代之運勢，往往就藏在你對財富的態度之中。

誤區3：財富管理＝購買理財產品、房地產

隨著房價不斷上漲，房產成為衡量一個人是否富有的標準，成為「包租公」變成芸芸眾生的終極夢想。此外，財富的增長也讓大多數人開始瞭解理財產品，理財熱情空前高漲。但很多人由於不瞭解自身特點和真實需求，他們眼中的財富管理，在過去就是去銀行存款、買國債，而現在就是去銀行買理財產品、申購各種基金。

即使小部分人的理財理念已經發生很大變化，找到了一些管理金錢的途徑，但距離真正的財富管理仍有很大距離。首先，房產雖然具有保值功能，但在大環境不景氣，以及房地產建築成本不斷上升，導致購屋成本持續攀高，種種因素導致房地產並非一定都具備保值功能，有些房地產甚至會成為負擔，變成普通人純粹的負債。

所以，房產沒買對，努力全白費，財富管理絕對不等於盲目買房。財富管理是一項多元化服務，包括儲蓄、債務管理、投資組合、保險計畫、退休計畫等一系列內容，這是涵蓋了個人、家庭和事業，一籃子綜合金融和增值服務解決方案，主要是幫助我們制定並達成財務目標，實現財富自由。

這些目標可能是住房消費、子女教育，也可能是職業生涯規劃、健康管理及遺產規劃等，不單只是購買幾款金融產品和隨意購買房地產就可以實現的，而是需要綜合運用各種知識和技術，進而權衡利弊，去劣存優。

誤區4：財富管理＝追求高收益

「保值、增值、傳承」被視為財富管理的三大主題。財富增值肩負著人們一夜致富的夢想和跨越階層的雄心，所以備受投資大眾的青睞。這導致很多人在財富管理中努力追求高報酬，將資產增值視為財富管理的唯一目標。

當然，把高報酬視為財富管理的目標之一，尋找適合自己的高收益的投資產品，確保資產所能帶來的可預期的增長，這些出發點都是可以的。但是，高收益與高風險往往是相伴而生的。

敢於投資對財富管理固然重要，但適度投資可能更重要。無論是財富保值還是增值，進行科學合理的資產配置是關鍵。保得住的財富，才是真財富。而讓獲得的財富得以有效傳承，也是財富管理的重要目標之一。

誤區5：財富管理＝多賺錢

很多人覺得財富管理，最觸手可及的部分就是靠雙手賺錢，畢竟老百姓的錢，大多都是辛苦攢出來的。在這些人看來，勒緊褲腰帶過日子，數十年如一日地努力存錢，這才是最穩妥的財富管理。

存錢固然重要，但事實上，很少有億萬富翁是靠賺錢致富的。不信你看看「股神」華倫‧巴菲特、比爾‧蓋茲、索羅斯、馬斯克等諸位巨富，哪一個人是只靠自己工作賺錢的呢？

他們的工作不過是管理資源，畢竟我們的精力和時間有限。所以必須認識到科學配置資產的重要性，讓財富為己所用，生根發芽，哪怕天天在家蹲，也能不斷獲得大量的財富。

如此的成功人士有很多，例如在1913年時，洛克菲勒一天就能賺約14萬美元。這樣巨額的收入當然不是存出來的，而是正確的財富管理和資產配置的結果。事實上，他從七歲開始就在賣糖果、挖馬鈴薯努力賺錢，並且醉心於研究科學的財富方法和體系。正是這樣的財富觀和看待財富的態度，才讓他擁有用之不竭、源源不斷的財富。

★本文摘自時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者子安，「拙勇堂」創始人，長期專注家庭財富教育、理財規劃課題等方面的研究，並被聘為中國管理科學研究院商學院客座教授。投資小白一定要看的財商漫畫科普讀物，200幅漫畫呈現財富增值的底層邏輯。從隱形窮人到財務自由，無論是負債累累、一無所有的小人物，還是小有成就、身價千萬的富翁都適用。