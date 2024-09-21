沒末班捷運了！他手握「10張↑台積電」：寧冒雨騎YouBike回家

▲示意圖，與本文無關 。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「擁有台積電卻不搭計程車，省錢真的是一種信仰？」理財規劃顧問雨果20日在粉專分享一則省錢趣事。故事中，一群朋友聚在一起唱歌，因為錯過最後一班捷運，有人提議要共乘計程車。可明明一群人都是擁有10張以上台積電的人，絕不缺錢，最後卻都寧願冒雨騎YouBike回家，話題引發熱論。

粉專「雨果的投資理財生活觀」表示，前兩天從朋友那聽到，一群人相約唱歌，花了600至800元左右。就在散場時，因為唱太晚錯過最後一班捷運，外面還下起小雨，就有三個住同方向的朋友討論起是否應該共乘計程車回家。

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回到各自的家大約距離5至6公里，相當於3個捷運站的距離。如果搭乘計程車，車資大約200多元，三人平分下來，每人只需出80元。然而，當其中一人提議共乘計程車時，另一人卻果斷拒絕，認為這樣的距離搭計程車太浪費，寧願騎YouBike回家。

原本打算搭順風車的朋友，也決定改騎YouBike就好，而提議搭計程車的朋友，就也跟著冒雨騎YouBike回家，「一位覺得搭計程車回去太浪費錢，另一位不想花錢只想搭順風車，最後都寧願淋雨騎腳踏車回家，也不願意一起花80元搭計程車回家，真的是一個非常省錢的案例。」

最後雨果指出，其實3人都是擁有10張以上台積電股票的人，絕對不缺錢，「只是每個人的消費原則真的是很不同。」貼文引發熱論，「也許正是這節省的習慣，成就了他們擁有10張以上的台積電。與朋友唱KTV注重體驗，但要回家時又回歸那個省錢的自己」、「我覺得這是每個人生活態度不同，沒有對錯，自己開心就好。」