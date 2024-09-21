台南扶輪社等團體　共同舉辦失智友善社區國際失智日活動

▲國際扶輪台南西區扶輪社，台南安南扶輪社，台南夢時代與台南赤崁社於21日在永康區中華里活動中心舉辦AI中風預防篩檢活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際扶輪台南西區扶輪社，台南安南扶輪社，台南夢時代與台南赤崁社21日在永康區中華里活動中心舉辦AI中風預防篩檢，聯合奇美醫院舉辦之「失智友善社區國際失智日活動」讓活動增添豐富內容，為社區民眾提供AI中風預防篩檢，早期失智風險檢測等，現場並提供豐富贈品美食等來鼓勵民眾踴躍參與健康檢查。

AI中風預防篩檢是國際扶輪3470地區今年推出的健康改善 重點活動，藉由先進的心電圖與心律變異檢測篩檢出心律不整的民眾，其中有心房顫動的患者發生腦中風的風險是正常人5倍，過往藉由此篩檢出心房顫動比例約有14％，對於早期預防中風與心血管疾病幫助很大。

國際扶輪3470地區總監林庚賢特別蒞臨現場，感謝台南4個扶輪社聯合舉辦此次大型活動，也特別感謝台南奇美醫院一起為社區民眾健康把關，中風預防可避免日後失 智發生，這二場活動的結合更有意義地讓民眾正視自我健康，國際扶輪藉由深入社區，促進社區民眾健康而不斷努力。





扶輪人長期以來關注社區並親自參與各項健康活動，像這次AI中風篩檢均是由扶輪社友接受專業課程訓練後，社友們親自為社區民眾執行篩檢工作！扶輪社友出錢更是親自出力，希望持續透過這樣的活動，能夠讓更多人關心自己的健康，減少發生中風的不幸。