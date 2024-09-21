快訊／台南小客車衝撞民宅　烤肉民眾7傷送醫

▲台南市佳里區佳興里21日晚上9時9分許，發生小客車不知何故衝撞民宅，造成在騎樓烤肉的民眾及機車騎士人分受輕重傷，被救護人員送醫救治。（圖／示意圖，資料照）

記者林東良／台南報導

台南佳里區佳興里，21日晚上9時9分許，台南市消防119勤務中心據報，有小客車不知何故衝撞民宅，造成在騎樓烤肉的民眾分受輕重傷，消防局出動佳里消防分隊4車8人前往搶救，將7名男女送醫救治，全案由市警佳里分局調查處理中。

消防局出動三大隊所屬佳里、將軍、學甲、七股等消防分隊4車8人前往救援，消防人員到場發現係自小客車衝撞民宅，一家人在屋外、騎樓烤肉，與機車騎士皆被自小客撞傷。

救護人員初步檢傷發現33歲父親陳姓男子、32歲母親楊姓女子、9歲陳姓長女、7歲陳姓次女等一家4口受傷，幸好意識清楚，4人以救護車送佳里奇美醫院救治。另外，40歲男肇事小客車駕駛人（外籍人士）、44歲外籍男乘客、54歲機車男騎士阿農（外籍人士）等3人受傷，幸意識清楚，以救護車分送麻豆新樓醫院及佳里奇美醫院救治。

台南市警佳里分局據報派員前往現場勘查測繪證，並派員前往醫院調查相關案情，警方表示肇事原因及相關責任，由警方進一步調查釐清處理中。