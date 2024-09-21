防災韌性人人有責　921國家防災日南消四大不缺席

▲台南市消防局第四大隊大內分隊與大內區石林里水患自主防災社區，協同於石子瀨活動中心舉辦國家防災日地震災害及CPR訓練活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年9月21日爲國家防災日，是政府為提升全民防災意識及國家防災應變能力而於2000年設立的節日，台南市消防局第四大隊大內分隊與大內區石林里水患自主防災社區，協同於石子瀨活動中心舉辦國家防災日地震災害及CPR訓練活動，讓現場民眾實際操作地震來臨時，保命三步驟：趴下、掩護、穩住之避難要領。

台灣位於環太平洋地震帶上，地震頻繁，難以完全免於地震災害，因此教導民眾如何正確的避難是很重要的事。宣導活動中教導民眾使用滅火器滅火、簡易包紮及CPR實際操作，讓民眾真實體驗地震過後所產生的複合式災害如何應對，以確保自身安全。

第四大隊大隊長蔡國保表示面對地震災害「自助：互助：公助」比例是「7：2：1」，超過七成的救援是政府到達前所完成的，所以教導民眾如何避難減少地震災害所帶來的傷害為地震防災的重要一環。

消防局局長李明峯亦表示，培養民眾防災意識及提高防災韌性，確保民眾在面對災害時都能夠安然應對。消防局將持續推動防災教育，強化民眾自助、互助防災、減災意識，降低災害造成損失。另外，近來台灣位處於低壓帶上，局部地區易有短延時強降雨情形，不怕颱風來，只怕沒防災，若發生緊急事故，請撥打119。

市長黃偉哲呼籲防災工作不分你我，平時做好防災整備訓練在災害來臨時就可以派上用場，透過每年結合國家防災日防災教育宣導，喚起民眾對於災害的記憶與重視，強化自身的防災應變能力。