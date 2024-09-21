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提升山域救援能力　南消一大隊崁頭山辦理山難搜救演練

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援機制及協調整備能量，21日於東山區崁頭山登山步道辦理提升山域事故人命救援效能及指揮編組訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援機制及協調整備能量，21日於東山區崁頭山登山步道辦理提升山域事故人命救援效能及指揮編組訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援機制及協調整備能量，21日於東山區崁頭山登山步道辦理提升山域事故人命救援效能及指揮編組訓練，此次也動員第一救災救護大隊所屬義勇消防人員30名共同參與演練，以提升對轄區的熟悉度及救災效率。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援機制及協調整備能量，21日於東山區崁頭山登山步道辦理提升山域事故人命救援效能及指揮編組訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次演練課程分為指揮幕僚及搜索救援等兩組進行實地操作，亦請消防局特搜大隊派員協助指導，內容有「幕僚人員山域圖資建立及收集判別演練」、「事故實地救援演練」、「情境假設之作業流程演練」、「各單位間之橫向聯繫演練」等相關項目。過程中有大隊部設置前進指揮所、搜救計畫擬定、勤前教育、圖資套疊及軌跡資料蒐集等任務分配，隨後為各分組搜救人員的區域搜索，最終發現民眾摔落處後，由消防人員安全將患者固定於捲式擔架中，並使用繩索將患者救出，除了將現場人力使用最大化，亦可將患者以最快的方式送下山。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援機制及協調整備能量，21日於東山區崁頭山登山步道辦理提升山域事故人命救援效能及指揮編組訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市市長黃偉哲表示：「政府力量有限，民力無窮」，故落實義消人員訓練，強化民力搜救能力，以發揮協勤效能，刻不容緩。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援機制及協調整備能量，21日於東山區崁頭山登山步道辦理提升山域事故人命救援效能及指揮編組訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯呼籲：台南市區有多數郊山登山步道與景點，當民眾在登山及健行時，偶有體力不支或不慎跌倒摔傷等意外發生。提醒民眾入山前需做好萬全準備並留意氣象局發佈及時天氣訊息，如遇突發狀況可於收訊良好處以119或下載消防局報案APP傳送立即訊息避免發生危險及受困山區情形。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化山域事故救援機制及協調整備能量，21日於東山區崁頭山登山步道辦理提升山域事故人命救援效能及指揮編組訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一大救災救護大隊大隊長邱國禎也表示，鑒於轄區內擁有熱門登山景點，藉由定期訓練，不僅精進警義消繩索救援技術和默契，還能增進各消防單位間的協作默契，以利實務搶救得心應手，更能確保登山客在山中安全。

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