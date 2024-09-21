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台南首創失智友善金融一條街　護智預防行動全面啟動

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年國際失智症月主題「失智症行動的最佳時刻」，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，於9月21日國際失智症日共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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隨著全球人口快速老化，失智症成為一個日益嚴峻的公共健康問題。奇美醫療體系經營決策委員會副主任委員邱仲慶表示，奇美醫療財團法人秉持著回饋社會、關懷弱勢理念，常年深耕在地社區辦理社會關懷活動，為響應國際失智症協會(ADI)。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動不僅在於失智症的預防與篩檢，更是率先創立失智友善金融一條街，結合健康檢測與金融安全，為失智症者及其家屬提供安心的社區居住環境。透過金融機構的聯合參與，幫助失智症者在日常生活中獲得更簡便與安全的金融服務，防範詐騙風險。另外，活動也提供失智症風險評估與AI中風預防篩檢，讓社區民眾及早了解健康狀況，採取必要的預防措施，促進里民相互關懷，建立一個健康、友善的社區共同努力。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫療體系經營決策委員會副主任委員邱仲慶表示，奇美醫療財團法人秉持著回饋社會、關懷弱勢理念。

隨著台南市於2018年正式邁入高年齡社會，永康區作為人口最多的行政區，老年人口比率已達12.83％，截至2024年，推估該區已有約2800名失智症者。面對失智症人口逐年持續增加，奇美醫院自2019年起，於永康區致力推動失智友善社區迄今已邁入第6年，截至2024年招募失智友善志工398名、失智友善天使7632名以及失智友善組織406家，並持續深入社區推廣失智症預防與友善概念，建構以失智者及家庭照顧者為中心的生活圈，活絡社區照護資源，讓高齡與失智長輩可以獨立生活，能被了解、被尊重、受到支持，也可以參與社區活動有所貢獻，也能減輕照顧者負荷與壓力，達到在地化、人性化之高齡失智友善社區願景。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動將鏈結多元健康生活資源，從健康篩檢到金融安全，全方位地為失智症者與其家庭提供安全的社區支持環境，透過精準醫療失智風險檢測、AI預測科技與失智友善金融服務的結合，民眾將能在健康管理與財務安全上獲得雙重保障。期望透過此次活動，讓更多社區民眾了解失智症的危險因子，並積極參與預防行動，為迎接健康樂齡生活做好準備。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說明，為強化失智友善社區照護網絡，除了輔導京城銀行全台66家分行全數成為失智友善組織，提供失智友善金融服務外，更於2024年聯合永康區中華路與小東路的多家銀行機構，包含台灣銀行、上海銀行、玉山銀行、台新銀行、彰化銀行、元大銀行、郵局、凱基銀行、台灣企銀與新光銀行等，率先成立台南市失智友善金融一條街，專為失智症者提供金融服務，確保他們的財務安全。此項行動策略旨在幫助失智症者及其家屬防止財務損失風險的壓力。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

合作的銀行推出了金融友善防詐騙服務，建立一道堅實的財務安全屏障，為失智症者及其家庭提供完整的金融安全保障資訊，特別針對容易遭受詐騙的風險進行預防措施。這些服務不僅加強了社區中的失智症者能夠獨立、安全處理財務事務的能力，也為照顧者提供安心的支持，讓他們能更專注於失智症者的日常照顧，減輕雙重負擔。美醫院與各大金融機構攜手打造失智友善的生活環境，為失智症者及其家庭提供更加全面的支持，開啟真正健康與財務無憂的花漾生活。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳綉琴指出，失智症的危險因子包括高齡、家族病史、心血管疾病、糖尿病及不良生活習慣等。本次活動將聚焦於這些危險因子的宣導，透過神經內科醫師講解護腦14項秘訣，並運用AI科技進行中風預防篩檢，利用心電圖篩檢揪出心律不整族群，提早就醫進行治療與健康管理，預防中風與罹患失智症風險。本次活動呼應健康台灣精準失智照護的實踐，提倡多運動、不吸菸、營養均衡、少喝酒、認知促進、社交互動、體重管理及三高管理等預防失智的方法。有鑑於此，「新生活型態再造」被認為是預防失智最有效的方式。透過精準醫療與AI科技的運用與個人化的預防、檢測、診斷與延緩策略，提升社區民眾的健康生活品質，並為預防中風與失智症提供更全面的照護支持。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳綉琴表示，「失智不是正常老化現象」且「失智者不具危險性」，讓民眾對失智症能有正確的認識，應避免將失智症早期警訊症狀，誤認為是正常老化而延誤就醫治療時機。而此次【護智新風潮˙健康樂體驗】活動展現健康台灣精準失智照護的理念，活動將精準醫療、AI預測科技、預防醫學、長照服務、社區金融與生活紓壓等生活資源結合，為社區居民提供全方位且安心的健康照護方案，推動失智症的早期預防與延緩失智。使永康區成為台南市失智友善社區照護網絡的典範。

▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024年國際失智症月，特連結在地數家金融機構、友善商家組織，以及國際扶輪3470地區扶輪社夥伴，共同舉辦【護智新風潮˙健康樂體驗】智在友趣樂齡生活展攤活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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