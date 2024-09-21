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電棒捲、洗面乳藏毒品！3男跨國運毒還製造「喵喵」　下場慘曝

▲桃園市王姓男子夥同曾姓、洪姓男子組成跨國運毒集團，去年9月起夥同綽號「阿萬」男子自泰國購入大麻輸入台灣被檢調查獲；檢調還查出3人以類似方式運輸海洛因或製造「喵喵」等毒品。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲王姓男子等人去年9月起從泰國購入大麻輸入台灣被檢調查獲。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子夥同曾姓、洪姓男子組成跨國運毒集團，去年9月起與綽號「阿萬」男子，從泰國向不詳年籍人士購入大麻約6公斤，藏入電棒燙軸心再以國際包裹寄送至台灣，結果被航警及海關人員查獲。同年11月，又將3031.37公克海洛因藏入洗面乳包裝，以國際包裹寄成功運回台灣。檢調事後循線查獲，還發現3人另外涉嫌製造俗稱「喵喵」之三級毒品與毒果汁等地下工廠；桃園地檢署偵結，依違反毒品危害防制條例，將王等三人起訴。

檢警調查，去年10月3日，財政部關務署台北關海關人員查出9月30日自泰國寄來6件國際包裹有異，經拆開包裹查出刀果內包裝的電棒燙軸心，軸心內則藏有重達5932.47公克大麻，黑市價格約1100萬元台幣，桃園市調處根據包裹地址追查，發現由王男組成的販毒集團涉有重嫌。

檢調專案小組監控後又查出，去年11月間，王男等人再度聯絡泰國賣家，將3031.37公克海洛因藏入洗面乳內，黑市價格逾1500萬元，透過國際包裹寄送回台，王男指示洪男、曾男收貨後，檢調循線先查扣洪男位於新北市新莊區住處查獲俗稱「喵喵」之三級毒品11.9公克與K他命淨重182.61公克，隨後再將相關人緝捕到案，並在平鎮區某民宅查獲俗稱「喵喵」之三級毒品淨重1883.31公克。

桃檢調查時，王男等3人均坦承犯行，亦坦承從泰國購入大麻、海洛因再以國際包裹寄送至台灣等犯行，檢方偵結，依懲治走私條例之私運管制物品進口、毒品危害防制條例之運輸第二級毒品罪嫌提起公訴。

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