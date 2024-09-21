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發鮮奶兌換券遭誤認詐騙　拉扯受傷里幹事提告...3案全輸

▲屏東地方法院駁回洪姓里幹事自訴 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院駁回洪姓里幹事自訴 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣洪姓鎮公所里幹事，到伍姓婦人家中執行發放鮮奶兌換券，遭伍婦之子誤為是詐騙，遭拉扯不准他離去，致左中指近端指骨骨折，提告妨害公務、傷害、強制等罪，遭檢方不起訴處分，異議也被高雄高分院駁回，向屏東地方法院三提起自訴也被駁回。

裁定書指出，洪姓里幹事於112年9月22日下午，到伍李婦住處執行發放鮮奶兌換券，恰巧其伍姓兒子自2樓下樓看見，並上前詢問洪身分等，因此發生爭執，伍男阻止洪離開並發生拉扯，造成洪左中指近端指骨骨折之傷害，提告伍男涉有妨害公務罪嫌、傷害罪嫌及強制罪嫌。

屏東地檢署不起訴處分後，洪聲請再議，高檢署駁回再議，洪又透過律師具狀向屏東地方法院提起自訴，但遭法院裁定駁回。

裁定書指出，伍姓男子稱因不認識對方，擔心其母遭到詐騙才阻擋，洪也不認識伍，雙方素不相識，亦無糾紛，伍應無無端傷害或妨害洪行使權利之動機與意欲；況案發當日係洪先持拐杖攻擊伍，伍僅得被動出手搶下拐杖，且伍因為懷疑洪為詐騙集團成員，因而阻止洪離去，本案確實係因事發突然，實難認伍主觀上有何傷害、強制之故意或不確定故意存在。再者，且尚無證據證洪之傷勢確係被告所造成，自難認被告有何過失傷害犯行，裁定駁回。

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