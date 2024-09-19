正職薪水比實習生低！　她一問完炸掉：差3000元

▲原PO是正職員工。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果工作內容相似，領的薪水卻不一樣多，難免會不平衡。近日有網友發文表示，她和同事同一天入職，她是正職，對方則是實習生。兩人日前剛好聊到薪資話題，結果這才意外得知，原來該位實習的同事比她多領了快3000元。

女網友在Dcard上，以「我們同一天上班，薪水差3000」為標題發文，提到她和同事是同一天到公司上班，兩人都在公司附近讀大學，差別在於她已畢業，是正職員工；對方則是因為學校要求實習，所以與公司簽約半年。

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原PO透露，兩人日前碰到面，便討論起工作薪資，想不到一問之下，她才得知該位實習的同事比她多領了快3000元。她的薪水僅2萬6000多元，實習的同事則將近3萬元，甚至對方還有薪資單可以看，自己手上卻什麼也沒有。

對此，原PO在留言處無奈直呼，她就是一個領不到基本工資的正職。不過就有網友疑惑，薪資理論上不應該低於基本工資，「你還可以做也是佩服！」原PO則表示，因為她沒有拿到薪資單，所以不太確定是哪個部分被扣錢，但推測這26K已有扣除勞保和健保，此外，她當初應徵時，徵才網站是寫「月薪2.8萬元以上」。

其他網友也紛紛留言回應，「老闆還跟我說過不要跟同事討論薪水，因為會不平衡，X北你給這種薪水還怕人家討論喔」、「你的26300是扣掉勞健保的金額吧？而他說的是扣勞健保前」、「所以有些公司才會說不能討論薪資」、「我覺得他是領時薪耶，因為實習生簽約，學校會看過，基本上會照基本薪資或是時薪」、「你要在意的是：為什麼你才值26300吧」。