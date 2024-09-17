煮晚餐被嫌菜都差不多！她亮出「收容人菜單」要照著做　萬人歪樓

▲晚餐要煮什麼常讓人傷透腦筋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「再吵我就照著這菜單煮！」日前有網友發文表示，她最近煮完飯後，老公和小孩卻不滿意，抱怨她煮的菜都差不多。因此她就貼出了「台北監獄」的伙食菜單，直呼未來要照著這張菜單做！貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

女網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，她老公和小孩最近總抱怨她煮的菜都差不多，甚至還說「都不能知道今天晚上下班要吃什麼！」因此她就想到，不如照著監獄的菜單做飯好了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO貼出「法務部矯正署台北監獄113年9月份收容人伙食菜單」，上方清楚寫明每一天的早餐、中餐和晚餐，且菜色非常豐富，有皮蛋瘦肉粥、滷肉飯、柳葉魚、麻辣豬血、炸醬麵、芋頭排骨、馬鈴薯燉肉等等。她也在文末直呼，「再吵我就照著這菜單煮！接下來一個月要吃什麼不就很清楚了」。

貼文曝光後，吸引超過1萬人按讚。底下網友紛紛回應，「看完我很汗顏，我讓孩子跟先生吃得比矯正署的收容人還糟糕」、「還有芝麻球，吃的花樣還真豐富啊，比我多元」、「這個就跟學校營養午餐一樣，寫起來很好看又美味，實際就什麼樣子都有」、「看起來不輸學校營養午餐耶」。

還有網友反而認為，「感覺監獄的菜色太複雜了，準備起來很麻煩，不知道晚上下班吃什麼？以後說每天吃泡麵」、「你要煮這些也不簡單的耶，準備起來也是挺累人的」、「要照這菜單準備才是累死人」、「照這個煮我覺得很難耶」。話題引發討論。