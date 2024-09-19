蝸牛粽還有6人命危！醫院收治情況曝　年紀最小7歲童仍在加護　

▲台東蝸牛小米粽中毒案後續，衛福部召開記者會說明。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，衛福部今（19）日公布，確認在蝸牛小米粽的食餘檢體驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。衛福部次長林靜儀表示，總計12人中毒，其中3人死亡，6人仍在加護病房搶救，包含1名僅7歲小朋友，另3人出院，確認診斷後會盡快協助使用有機磷解毒劑。

衛生福利部今日中午緊急召開記者會說明，衛福部次長林靜儀主持，她說明，經同仁連夜加班進行聚乙醛及有機磷劑等農藥之廣篩檢驗，於「食餘」檢體（蝸牛小米粽）中發現不尋常訊號，續經氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）及液相層析高解析質譜儀（LC/HRMS）確認為有機磷劑托福松（terbufos），「蝸牛」及「血桐」檢體則為未檢出。

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林靜儀指出，本案總計有12人就醫，分送台東馬偕醫院、台東基督教醫院、部立台東醫院，其中3人死亡、6人在加護病房，還有3人出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案年齡分佈最小為7歲，還在加護病房救治，其餘則是30到80歲之間，死亡個案分別是30多歲、70多歲、80多歲。林靜儀表示，各縣市都儲備有一定數量的有機磷解毒劑，確認診斷後，會協助救治醫療院所使用解毒劑。

▲台東蝸牛小米粽中毒案後續，食藥署研檢組組長曾素香說明。（圖／記者陳煥丞攝）

羅一鈞也提到，受害者檢體總計有收到8個檢體，分送北榮、台大進行檢驗，經過和兩方單位確認，檢驗結果初步看起來呈現「有機磷」或者「氨基甲酸鹽」兩種農藥反應，主要他們反應在於有「乙醯膽鹼酯酶」有下降，至於是哪一種農藥還會做細部鑑定；雖然人體檢驗還不完全，但是農藥和食品檢驗結果相符合。

食藥署指出，托福松為有機磷類殺蟲劑，屬劇毒型農藥，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等徵狀。急性期症狀常於5到30分鐘內即出現，但少數情況下能可能延遲至數小時或至12小時後才產生，與暴露劑量及物質有關。