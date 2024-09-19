蝸牛粽受害者體內有「2種農藥反應」　疾管署：另採死者血液送驗

▲台東蝸牛小米粽中毒案後續，衛福部次長林靜儀說明。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，已有12人送醫、3人死亡。衛生福利部今（19）日公布，食藥署連夜檢驗確認在蝸牛小米粽的食餘檢體驗出劇毒農藥「有機磷托福松」，至於農藥從何而來，還有待檢調釐清。疾管署指出，人體檢體初步檢驗則呈現有機磷或者氨基甲酸鹽兩種農藥反應，還要進一步細部鑑定。

衛生福利部今日中午緊急召開記者會說明，衛福部次長林靜儀主持，她說明，經同仁連夜加班進行聚乙醛及有機磷劑等農藥之廣篩檢驗，於「食餘」檢體（蝸牛小米粽）中發現不尋常訊號，續經氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）及液相層析高解析質譜儀（LC/HRMS）確認為有機磷劑托福松（terbufos），「蝸牛」及「血桐」檢體則為未檢出。

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▲▼蝸牛小米粽中毒案後續，衛福部召開記者會說明。（圖／記者陳煥丞攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，受害者檢體總計有收到8個檢體，分送北榮、台大進行檢驗，經過和兩方單位確認，檢驗結果初步看起來呈現「有機磷」或者「氨基甲酸鹽」兩種農藥反應，主要他們反應在於有「乙醯膽鹼酯酶」有下降，至於是哪一種農藥還會做細部鑑定。

羅一鈞指出，另後續經過衛生局努力，2名死者在醫院有留存血液檢體，另有採檢小朋友個案檢體，會於今天寄出，明天送達再由毒物單位檢驗。整體而言，雖然人體檢驗還不完全，但是農藥和食品檢驗結果相符合。

食藥署指出，托福松為有機磷類殺蟲劑，屬劇毒型農藥，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等徵狀。急性期症狀常於5到30分鐘內即出現，但少數情況下可能延遲至數小時或至12小時後才產生，與暴露劑量及物質有關。

▲▼食藥署研檢組收到台東縣送達血桐、蝸牛及食餘檢體。上圖粽子食餘，下圖為蝸牛。（圖／食藥署提供）