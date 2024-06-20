新北巷弄巡演開跑！無敵小生孫翠鳳登台　明華園演出《蓬萊仙島》

▲新北市「巷弄藝起來」巡演自6月22日～9月29日開跑。（圖／新北市政府提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市「巷弄藝起來」巡演將於6月22日開跑！首場在中和區前國防管理學院運動場舉行，由無敵小生孫翠鳳帶領明華園戲劇家族，帶來八仙傳奇系列大戲《蓬萊仙島》揭開序幕，邀民眾免費欣賞東方魔幻史詩鉅作！

明華園以獨特的「東方魔幻音樂劇場」型式，推廣傳統戲曲文化。此次擔任新北「巷弄藝起來」巡演開幕，將帶領戲迷們橫跨千年時空，一起欣賞八仙傳奇系列中最具史詩感的一場戰役《蓬萊仙島–漢鍾離》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明華園以獨特的「東方魔幻音樂劇場」型式，帶來八仙傳奇系列中最具史詩感的一場戰役《蓬萊仙島–漢鍾離》。（圖／新北市政府提供）

緊接著6月23日在汐止區公所廣場，將由一心戲劇團推出《刺客列傳-魚腸劍》， 講述春秋戰亂時代一場驚心動魄的刺殺行動，在「歌仔戲武狀元」之譽的創團團長孫榮輝親傳親授下，雙小生孫詩佩、孫詩詠精彩又高潮迭起的武打，是一場必看的古冊戲。

▲緊接著6月23日在汐止區公所廣場，將由一心戲劇團推出《刺客列傳-魚腸劍》。（圖／新北市政府提供）



「巷弄藝起來」從民國103年舉辦以來，11年完成227場巡演，超過90萬5000人次參與，今年從6月起，將陸續深入15個行政區演出，包括貢寮、中和、淡水、林口、五股、汐止、土城、泰山、雙溪、新莊、三峽、深坑、八里、三芝、新店等區，演出類型含括傳統戲曲、親子劇、偶劇與經典歌曲演唱等。

今年邀請的演出團隊，除了「明華園戲劇團」、「一心戲劇團」外，還有「薪傳歌仔戲劇團」、「明華園天字戲劇團」、「如果兒童劇團」、「小飛霞歌劇團」、「雷音劇坊」、「風神寶寶兒童劇團」、「真雲林閣掌中劇團」、「雙子打擊樂團」、「香頌室內樂團」及「臺語經典歌曲演唱」等，從6月起巡演到9月29日，所有活動皆為免費入場，邀民眾一起感受表演藝術的魅力。