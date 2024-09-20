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老翁南橫山區採草藥腳踝受傷　警消「人力抬背」緊急救援

▲警、消「人力抬揹」救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警、消「人力抬揹」救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局利稻派出所於19日7時28分許，接獲民眾報稱「丈夫上山採草藥，已經第四天還未返家」的山域走失案。員警研判報案人所稱地區，隨即鎖定下馬山區，由霧鹿派出所所長胡松俊仁帶同家屬及山青等人前往搜尋。一行人沿途不斷呼喊，約莫在山區行走約6公里時，突然聽到「嗚～」的聲音回應。胡松所長憑藉「聽聲辨位」，於11時40分許順利找到坐在坡坎上，意識清醒但飢渴，且腳踝受傷無法行走之被協尋人邱民。

住在台東縣海端鄉利稻村的邱民(63歲)，長期有上山採草藥的習慣，每每都是依照既定行程來回。但於19日清晨，家屬再也按耐不住焦急的心情，清早便至利稻派出所報稱「丈夫於9月15日前往山區採藥，預計三天後(18日)返家，但是直到19日清晨都沒見到人，拜託協助找尋」。

所長洪世博面對心急的家屬，立即依規定受理，並於詢問中得知，其前往的山域應該在下馬地區，隨即通報霧鹿派出所所長胡松俊仁協助。胡松所長於10時許在山徑發現邱民機車，並在分叉口選擇循「獵道」而上，因為選擇正確，又精準判斷邱民喊聲地點，才於11時40分許，循聲找到邱民。

但因其腳踝受傷無法行走，家屬立即給予補充水分，因為他在山區滯留時間過長，所攜帶的水已飲盡，並已到要喝「自體液」補充水分的地步，所幸及時找到，不然後果不堪設想。

因邱民腳踝受傷不便於行，需要以大量人力抬送，還好胡松所長於上山搜尋前，就已通知消防隊派員搜救及請利稻村長號召山青前來協助。於15時46許，關山消防大隊副大隊長林有智率同12名搜救人員抵達現場，先包紮及固定邱民腳踝，接著以軟式擔架(SKED)及簡易揹架，靠著眾人之力，緩步將邱民抬下山。

但此時山區起霧且氣候陰暗又飄雨，道路崎嶇溼滑，大大增加救護之難度及消耗救難人員體力。於半途幸獲4名山青之助力，繼以傳統揹負方式，順利於19時安抵產業道路停車點。隨後邱民就在家屬陪同下，搭乘救護車送往臺東市馬偕醫院診療，所幸並無大礙。就在警察3名、消防12名及山青4名等19人合力下，圓滿完成此次山區救援任務。

關山警察分局表示，藉此機會提醒所有欲從事登山活動的民眾，登山是一項極具挑戰體能及專業的戶外運動，各項裝備及通訊器材均要攜帶齊全，並請務必依規定申請入山許可。除此之外，登山最好結伴同行，才能夠有所照應，且對於所要攀登的山形、地勢一定要有所了解，並請隨時注意山區變化莫測的天氣，因為「多一分準備、多一分保障」！

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