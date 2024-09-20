軍警同心對抗詐欺　台東警結合志航基地識詐及交安宣導

▲警方結合志航基地識詐及交安宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

空軍第七戰術戰鬥機聯隊（志航基地）於月19日舉辦「基地安全日」，聯隊長江元琦少將特別邀請台東縣警察局刑事警察大隊副大隊長陳清源前往向基地內的官兵弟兄們宣導反詐騙以及交通安全等議題，以增強犯罪預防及安全意識。



此次「基地安全日」東警刑大針對新興詐欺手法及交通安全如科技執法、停讓行人或酒後駕車等進行宣導。詐欺部分，近期詐欺手法不勝枚舉，大多是透過網路行騙，詐騙集團也常用LINE等通訊軟體設下斷點，因此陳副大隊長介紹之「假投資」、「AI深偽技術詐欺」或「假租屋詐欺」，絕大部分都會要求被害人以LINE聯繫或加入群組，以躲避警方查緝。

陳副大隊長也提到近期熱議的「科技執法」以及「停讓行人」。科技執法除常見的測速照相外，也包含路口違規、區間測速以及噪音監測等，如有違規都可能收到罰單；而為增進行人權益，各類交通工具都必須嚴守「停讓行人」，通過路口時必須停下等待行人通過後才能繼續行進，也保障了行人的安全。

台東縣警察局局長梁東山提醒，國軍弟兄平時專注於保家衛國，因此也常忘了自身及荷包安全，將自己置身於危險之中、成為詐騙集團下手的目標，警方也會定期與國軍聯繫，提升弟兄「識詐」及「交安」意識，如遇有疑似詐騙訊息，請立即撥打「165反詐騙專線」或「110報案專線」。