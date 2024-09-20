男高雄工作找不到屏東獨居父「竟是跌倒爬不起來」　警開鎖救人

▲屏東警分局海豐派出所所長薛伊呈、警員韓智傑助卓姓阿伯就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在高雄工作的卓姓男子，打電話聯絡屏東市獨居的父親，均無人接聽，擔心發生意外，緊急求助屏東警分局，員警趕往處理，呼叫無人回應，找來鎖匠打鎖，發現他倒在臥房地板，臉頰多處受傷，通知救護人員送往就醫，讓他非常感激。

屏東警分局海豐派出所所長薛伊呈、警員韓智傑於日前晚上執行巡邏勤務時，接獲卓姓男子報案稱父親獨居在屏東市，以往每兩、三天就會以電話和他聯繫，今日電話聯繫都無回應，拜託鄰居查看，呼喚亦無人應答，擔心發生危險，因此向警方求助。

員警到場，找來鎖匠開鎖後，入屋發現卓姓男子80歲的老父親倒臥在寢室地板，右臉頰有出血性傷口，立即請救護人員緊急送醫。

警方發現，由於窗戶未關，近日大雨潑進室內，導致地面積水濕滑，研判卓父可能因滑倒重創頭部，無法起身，已逾二天。所幸警方及時到場救護，避免憾事發生。讓卓男非常感激。

警方提醒，屏東地區因外地就業人口激增，老人獨居的狀況日益顯著，民眾對於獨居的長輩，除了適時慰問關心，了解生活狀況外，可以主動聯繫屏東縣政府社會處，有效善用長照資源；生活周遭如有發現年邁長者獨自生活的情形，也希望大方釋出善意，如此高齡社會的潛在風險才能大幅降低。