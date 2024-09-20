　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

男高雄工作找不到屏東獨居父「竟是跌倒爬不起來」　警開鎖救人

▲屏東警分局海豐派出所所長薛伊呈、警員韓智傑助卓姓阿伯就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局海豐派出所所長薛伊呈、警員韓智傑助卓姓阿伯就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在高雄工作的卓姓男子，打電話聯絡屏東市獨居的父親，均無人接聽，擔心發生意外，緊急求助屏東警分局，員警趕往處理，呼叫無人回應，找來鎖匠打鎖，發現他倒在臥房地板，臉頰多處受傷，通知救護人員送往就醫，讓他非常感激。

▲屏東警分局海豐派出所所長薛伊呈、警員韓智傑助卓姓阿伯就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局海豐派出所所長薛伊呈、警員韓智傑於日前晚上執行巡邏勤務時，接獲卓姓男子報案稱父親獨居在屏東市，以往每兩、三天就會以電話和他聯繫，今日電話聯繫都無回應，拜託鄰居查看，呼喚亦無人應答，擔心發生危險，因此向警方求助。

員警到場，找來鎖匠開鎖後，入屋發現卓姓男子80歲的老父親倒臥在寢室地板，右臉頰有出血性傷口，立即請救護人員緊急送醫。

警方發現，由於窗戶未關，近日大雨潑進室內，導致地面積水濕滑，研判卓父可能因滑倒重創頭部，無法起身，已逾二天。所幸警方及時到場救護，避免憾事發生。讓卓男非常感激。

警方提醒，屏東地區因外地就業人口激增，老人獨居的狀況日益顯著，民眾對於獨居的長輩，除了適時慰問關心，了解生活狀況外，可以主動聯繫屏東縣政府社會處，有效善用長照資源；生活周遭如有發現年邁長者獨自生活的情形，也希望大方釋出善意，如此高齡社會的潛在風險才能大幅降低。

ET快訊
16歲高中生來不及逃…樓梯口喪命　校方悲：守規矩好學生
越式小吃店13人腹瀉狂吐！　衛生局勒令停業
快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　現場綠委歡呼加油
快訊／營建股一片慘綠！　15檔重挫
網紅星期天56萬粉專疑被盜！　變「1男摟2女」大頭貼
直擊／好市多iPhone 16省超過千元！　256G搶到剩1
快訊／央行重手！營建股崩了　重挫逾7%
快訊／新會期秒開戰！民眾黨團包圍NCC主委嗆「滾出去」
「反指標女神」7月才訂預售屋！　怒哀號：只是想換房

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「老人只記得過去」　枋寮警南下找到想恆春老家的住民

男高雄工作找不到屏東獨居父「竟是跌倒爬不起來」　警開鎖救人

2男同家銀行先後被騙　桃園警與行員聯手阻詐

中國蠟瓶糖！繽紛色彩恐藏危害　台南市衛生局展開夜市及通路稽查

花蓮表揚優良教師！294人受頒感謝狀　接受各界感謝與祝福

男爛醉如泥「分駐所前徘徊」　屏東內埔警助他回家

台南好米受日本青睞　黃偉哲為2400公噸銷日好米封櫃啟航

共享運具又多一項　WeMo於台南提供共享電動機車服務

裝潢公司欠稅144萬元拒繳強制執行　負責人經台南分署聲請管收獲准

棒球哇咧獅台語攏ē通　邀市民朋友參與台南台語月

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

「老人只記得過去」　枋寮警南下找到想恆春老家的住民

男高雄工作找不到屏東獨居父「竟是跌倒爬不起來」　警開鎖救人

2男同家銀行先後被騙　桃園警與行員聯手阻詐

中國蠟瓶糖！繽紛色彩恐藏危害　台南市衛生局展開夜市及通路稽查

花蓮表揚優良教師！294人受頒感謝狀　接受各界感謝與祝福

男爛醉如泥「分駐所前徘徊」　屏東內埔警助他回家

台南好米受日本青睞　黃偉哲為2400公噸銷日好米封櫃啟航

共享運具又多一項　WeMo於台南提供共享電動機車服務

裝潢公司欠稅144萬元拒繳強制執行　負責人經台南分署聲請管收獲准

棒球哇咧獅台語攏ē通　邀市民朋友參與台南台語月

神引導大谷達成51轟51盜　栗山英樹稱讚四刀流：很有翔平風格

果然是劉在錫！　國稅局驚呆「怎麼查都零瑕疵」：國寶級誠實申報

台北人限定！「攜帶身分證正本」蔣萬安請看電影　2場次資訊曝光

「老人只記得過去」　枋寮警南下找到想恆春老家的住民

中國有望解禁日水產！　日媒爆：開「1條件」要日本答應

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

金管會撂重話中信金退出！　彭博：正在評估不買新光金

遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

地方熱門新聞

台南東區公園驚見「千古罪人」神主牌惟「先人」全健在！

棒球哇咧獅台語攏ē通邀市民參與台南台語月

消防署推急救先鋒APP及Line 9119群組

桃竹苗分署漆作國手李俊誠　國際技能競賽奪銅

美國在台協會處長谷立言　拜會張善政

桃市加速「一生好運卡」流程　9/25起與市民卡系統整合

南投縣政府推緬懷卡服務助往生親人回憶永存

林口長庚支持地景藝術　留駐「汲光片羽」

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

裝潢公司欠稅144萬元拒繳強制執行負責人聲請管收獲准

雲嘉強棒力挺謝國樑

台電台南區處邀業者轉移用電省荷包

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

南投縣9／19起發放1.635億元重陽節敬老禮金

更多熱門

相關新聞

男爛醉如泥分駐所前徘徊　警助他回家

男爛醉如泥分駐所前徘徊　警助他回家

62歲林姓男子，在內埔警分局萬巒分駐所前廣場徘徊，員警上前關心，聞到全身酒味，由於他未帶手機及證件，加上酒醉語無倫次，警方根據拚湊他說出的隻字片語，查出他可能住處，以巡邏車載往該路段逐戶詢問，終於找到他住處，叮嚀他人別喝太多酒，以免傷身。

路口被看一眼！重機男噴辣椒水+拿安全帽狠K

路口被看一眼！重機男噴辣椒水+拿安全帽狠K

高雄民宅惡火釀1死！父母常曬4口幸福照

高雄民宅惡火釀1死！父母常曬4口幸福照

偷機車零件害火警　街友闖禍逃跑釀7傷

偷機車零件害火警　街友闖禍逃跑釀7傷

高雄惡火夫妻逃生急喊：兒還在裡面　

高雄惡火夫妻逃生急喊：兒還在裡面　

關鍵字：

屏東警察高雄獨居受傷

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

紀卜心3度被炎上「道歉了」

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕！　黃曉明聚會狂加菜：我家孕婦要吃

快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面