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「老人只記得過去」　枋寮警南下找到想恆春老家的住民

▲枋寮警分局枋寮派出所警備隊隊長卓民裕、警員李佳霖找到陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局枋寮派出所警備隊隊長卓民裕、警員李佳霖找到陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

70歲恆春鎮陳姓男子，住在枋寮鄉安養中心，因想念舊家，趁照護人員疏於注意時外出，枋寮警分局員警獲報，根據老人只記得過去不記得現在研判，往臺一線南下路段尋找，在距安養中心10多公里外找到他。

▲枋寮警分局枋寮派出所警備隊隊長卓民裕、警員李佳霖找到陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局枋寮派出所警備隊隊長卓民裕、警員李佳霖於日前執行巡邏勤務時，接獲報案稱轄內安養中心有一名年約70歲的失智老翁疑似獨自外出失去聯繫，請求警方協助尋人。

員警從安養中心得知老翁曾居住於恆春鎮，研判失智症的特徵之一是患者會只記得過去，不記得現在，於是沿臺1線南下一路搜尋他的行蹤，終於在距離安養中心十公里外找到正在徒步往南走的他。

據警方深入了解，陳姓男子有失智狀況，長期居住在安養中心，因清晨思念舊家，趁安養中心人員不注意時外出，照護員遍尋不著且當日天候不佳唯恐發生意外便請警方協助。而警方找到他時，他也表示其欲徒步返回恆春鎮舊家。

警方安撫其情緒，並將載返派出所休息，由於他走了10多公里的路，明顯虛弱無力，員警便到超商購買麵包及牛奶讓他充飢，安養中心及家屬得知他已安全尋獲，對警方深表感謝與讚揚！

枋寮分局長林俊雄肯定同仁在民眾有困難時盡其所能給予關懷和協助，讓社會能感受到警察的敬業與用心。另呼籲家中高齡長輩如有走失之虞者，可讓其隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，也可到各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，警方如接獲走失報案，便可即時掌握身分協助其返家。

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