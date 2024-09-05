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北花「寂寞客運」常空車！3業者不續營　公路局整併路線開放申請

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花客運「回遊號」有最美客運之稱，不過運量低迷，3業者表態退出不續營。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

北花國道客運運量低迷，常空車或1人包車，被駕駛戲稱為「寂寞客運」，花蓮0403強震後停駛迄今，由於統聯客運、首都客運、台北客運北花路線營運許可年底和明年1月陸續到期，3家業者已表態將退出「不續營」。公路局則將北花3路線整併為1條，昨(4日)公告開放申請，盼能維持北花國道客運路線。

蘇花改2020年通車後，北花國道客運路線盛大開通，首次結合公運美學設計的「回遊號」巴士也成新亮點，有「最美國道客運」美譽，未料沒多久遇上新冠疫情爆發，加上台鐵北花運能提升競爭，即便疫情解除後，北花國道客運載客率仍低迷，長年虧損下，今年4月3日花蓮強震導致台9線蘇花公路「下清水橋」斷落，交通一度中斷，北花國道客運順勢申請暫停行駛，考量道路不穩定，停駛迄今仍未復駛。

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由於經營南港到花蓮的統聯客運、台北客運，以及經營板橋到花蓮的首都客運，相關路線營運許可將於今年底、明年1月到期，該3家業者已向公路局表態將退出營運、不續營，為維持該路線營運，公路局也將北花3條路線整併為1條，昨已公告開放「板橋—南港—國道5號—花蓮」國道客運路線申請，且放寬班次平常日可停駛不開行，僅行駛假日班次，營運許可期限為5年，同1路線僅1家業者經營。

首都客運總經理李建文表示，北花國道客運路線在花蓮地震前，每天載客量都是個位數，甚至常常空車，導致北花國道客運路線虧損嚴重，北花國道客運路線營運許可預計到明年1月，到期後將不續營，不續營考量並非花蓮地震，而是因為北花運輸廊道供給已大幅提升，台鐵EMU3000型新車陸續到位，座位數充分提供，國道客運原本僅是輔助功能，台鐵現階段已可以完全承擔北花旅次，國道客運階段性任務也因此完成了。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花客運「回遊號」有最美客運之稱，不過運量低迷，3業者表態退出不續營。（資料圖／記者賴文萱攝）

統聯客運坦言，北花國道客運路線在台鐵競爭下，載客慘淡，通車後先是遇上疫情，疫後這兩年回穩，旅客量雖有增加，但台鐵東半部投入大量新自強號，運能和行車時間具優勢，台鐵北花行車時間僅2小時，客運要3小時，這兩年來平均每班客運載客約1到3人，常有1人包車或甚至空車情況，因此今年初就和台北客運採聯合營運，輪流載客，地震後因蘇花公路仍施工中且不穩定，目前仍停駛。

統聯客運則表示，北花路線營運許可今年底將到期，日前也已跟主管機關提出不續營，公路局有找過統聯，商談公告開放申請路線後若沒有業者要接，希望統聯暫時繼續代駛到有業者接為止。

公路局台北區監理所長黃鈴婷表示，原來的板橋到花蓮、南港到花蓮營運的3家業者沒有續營意願，經跟業者、縣市政府、潛在業者討論後，將3條路線串成1條路線，就不會有遺漏，開放板橋-南港經國5到花蓮路線申請，預計公告1個月，監理所也會持續與業者溝通，希望有業者能申請，維持北花客運路線營運，至於未來新路線票價將視業者申請和規劃而訂，依照新費率方案計費。

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