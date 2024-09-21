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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴政府上台萬物齊漲！　許宇甄：不漲價就不會執政？

▲▼國民黨團召開「柯建銘老天有眼說 民進黨出來面對！」記者會，由黨團首席副書記長林思銘、羅智強、鄭正鈐及許宇甄共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

經濟部將於月底召開電價費率審議會，討論10月是否再漲電價。國民黨立委許宇甄表示，賴清德政府上台後，油、電、水、台鐵、高鐵、公路、補充保費等都釋出調漲風向，就連碳費也要收到亞洲第一高，賴政府儼然成了漲價政府代名詞，不漲價就不會執政？賴政府對外說114年度總預算賸餘209億元，還債1415億，既然有賸餘，為何還要漲價為難國人？呼籲政府早點調整錯誤政策，讓國家重回正軌。

許宇甄表示，經濟部長郭智輝號稱企業出身的部長，接任部長後，展現出多元想法，連核電廠延役問題都敢提出討論，但被民進黨立委批評了以後，就畏首畏尾，馬上改口，表現得荒腔走板。昨日總值詢面對立委詢問，再次表示「立法院1000億元補貼到位，電價審議委員會應會參考，民生電價10月應該是可以不漲。」這個說法就是在威脅立法院，若機關首長面對民意還是如此傲慢，總預算被退剛好而已。

許宇甄指出，經濟部已經改版油價計算公式，並獲行政院同意，換言之，未來油價也要漲價，企業界出身的郭智輝，接掌經濟部4個月，沒有思考民生需求，也沒有悲天憫人的靈魂，只會調漲電價、油價，只會以盈利的角度出發治理國家，這樣的經濟部長不如回去當企業家，不要留在這個位置上。

許宇甄提醒，台電燃料成本偏高問題出在錯誤能源政策，現階段的能源配比大有問題，「國家氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢已多次呼籲賴政府要調整能源政策，台灣超過95%燃料都靠進口，若沒有多元能源發電方式， 只會讓台灣缺電危機加劇。

許宇甄再指出，就連美國在台協會（AIT）都對外強調，台灣能源問題是AIT關注重點之一。AIT特別強調，能源韌性不僅能對於氣候、經濟帶來好處，也能確保「危機時期」的能源安全。

許宇甄認為，俄烏已打了三年，台灣除了可以從俄烏戰爭中學習到戰術、戰略經驗外，更應該看看烏克蘭為何可以在戰事擴大後，仍能有電可用。烏克蘭的發電方式多元，天然氣發電占29.7%，燃煤發電占22.3%，核能發電占23.9%，燃油發電占16.6%，這種配比造就了烏克蘭在危機時期的能源安全，也是美方所說的能源韌性，台灣應該學習他國在危機時的經驗，民進黨不該抱著非核家園神主牌拉全國人民一起陪葬。

許宇甄強調，賴清德政府上台後，油、電、水、台鐵、高鐵、公路、補充保費等都釋出調漲風向，就連碳費也要收到亞洲第一高，賴政府儼然成了漲價政府代名詞，不漲價就不會執政？賴政府對外說114年度總預算賸餘209億元，還債1415億，既然有賸餘，為何還要漲價為難國人？國人被物價、房價追著跑，政府只想著透過漲油電水價跟人民收錢，呼籲賴清德、卓榮泰要苦民所苦，放棄意識形態、拋下神主牌，早點調整錯誤政策，讓國家重回正軌。
 

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