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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「充電寶」商家發「颱風財」　「2萬毫安」到手價3900元貴一倍

▲大陸部分商家趁颱風來襲拉高「充電寶」價格。（圖／翻攝上游新聞）

▲大陸部分商家趁颱風來襲拉高「充電寶」價格。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

超級強颱「摩羯」在海南、廣東等多地登陸，民眾受影響待在家，為防止斷電造成生活困難，「充電寶（行動電源，下同）」成為防災「必需品」。部分災區民眾發現，某些電商平台上的充電寶大幅漲價，平時不到100元人民幣（約452元新台幣）一萬毫安規格的充電寶，漲價到近兩百元，還有兩萬毫安規格的充電寶甚至掛出870元人民幣（約3900元新台幣）的高價。

▲大陸部分商家趁颱風來襲拉高「充電寶」價格。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，颱風「摩羯」來襲後，充電寶需求量大增，不少賣家趁機漲價，「原來99元（人民幣，下同）一個的充電寶，現在動輒兩三百。」

不少網友擔心停電後手機無法充電，只能選擇購買價格較高的充電寶。對此，部分網友紛紛表示難以接受，「舉報吧，太離譜了」；「這漲價幅度也太大了」；「實在沒辦法的話，建議去租一個共享充電寶，不還就是了，大不了按照上限99元賠償。」

▲大陸部分商家趁颱風來襲拉高「充電寶」價格。（圖／翻攝上游新聞）

據了解，在颱風來襲前，海南市監局曾發佈「關於規範颱風摩羯期間時長價格行為提醒告誡書」，要求各行各業經營者明碼實價，禁止哄抬價格，最高可處300萬元罰款。

海口市市監局6日也發佈相關通知，通知提到，根據相關法律法規規定，在颱風等特殊時期，凡是存在違反明碼標價規定的，最高可處5000元罰款；存在價格欺詐行為的，最高可處50萬元罰款；對哄抬價格行為，最高可處300萬元罰款；對相互串通，操縱市場價格的，最高可處500萬元罰款。

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