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社會 社會焦點 保障人權

裝潢行命案開庭　老闆幫17歲兒頂罪被拆穿...曝「因為兒子救我」

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區一間裝潢行陳姓老闆與李姓員工疑因工程款分配起糾紛，李拿預藏山刀朝陳揮砍被閃過，張姓員工持煙灰缸重擊李男頭部，陳17歲兒持刀猛刺李，造成李男身亡。陳事後替兒頂罪遭起訴。士院今開庭，陳男被問到為何頂替兒子？他哽咽解釋「哪個兒子看到爸爸被砍，會不救？」言語中充滿對兒子保護與無奈。

今年5月5日晚間，李姓前員工因報酬分配以LINE跟陳姓老闆討論、爭執未果後，陳男提議李到員工宿舍商談，翁姓友人載李男到場談判。

▼新北市淡水區裝潢行發生命案。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水警方案發現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張姓員工、陳姓老闆女友及17歲陳姓兒子當時坐在客廳，見李、陳無法達到共識，陳男拍桌、嗆聲後，李男從椅子上跳起身，李以右手將原藏著開山刀抽離刀鞘時，陳男也站起身，隨即持鐵棍，戳、 刺李男身體，沈見狀攔阻，張男竟持煙灰缸敲擊李男眼窩、鼻孔等腦部重要部位，甚至敲擊到煙灰缸破裂成碎片，李因重擊一陣暈眩、疼痛無法反擊時，陳姓少年竟持折疊刀刺擊李男心臟、背部等處。

李男經送往馬偕淡水分院救治，翌日，仍因左心室壁造成心臟損傷及大量出血死亡，警方獲報到場，扣得折疊刀1把、開山刀1把。

▲▼ 淡水陳宥嘉。（圖／記者黃宥寧攝）

▲淡水裝潢行陳姓老闆替兒子頂替殺人罪遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

警詢時，陳姓老闆為替兒子、張姓員工隱匿犯行，一肩扛起所有責任，沈姓員工不堪良心譴責，向警一五一十交代過程，全案因此出現大逆轉；檢方偵結認陳姓少年犯行是突發狀況，依傷害、頂替、重傷未遂罪嫌起訴陳父、張姓員工、陳姓少年由少年法庭審理。

法院今（19日）開庭，在押的張男坦承犯行說「我很後悔」，坐在旁聽席的死者遺孀情緒難以自控，不斷啜泣，她與死者手足均表示沒有和解意願。

陳姓老闆步出法院被媒體問「當初為什麼想要頂替兒子？」他坦言「因為兒子救我」。陳男進一步解釋，10個人裡面，其中有9個人看到爸爸被殺、被砍，一定會衝過去救，所以一開始才會想把所有事情攬在身上，畢竟兒子保護爸爸，爸爸也想保護兒子，就這麼簡單，其言語中讓人感受到作為父親深沉的愛與無奈。

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