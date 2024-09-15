不滿戀愛被干涉！17歲少女命男友5hrs內殺死媽媽　失敗後親自動手

▲凱特琳（右）因不滿戀愛被干涉，要求男友（左）5小時內殺死媽媽。（圖／翻攝自俄亥俄警方）

記者葉睿涵／編譯

美國17歲少女凱特琳（Kaitlyn Coones）與33歲男子瓊斯（Jonathon Jones）交往後，因不喜歡男方媽媽「干涉」2人的關係，而要求男友在5小時內殺死母親。這名少女還在男友「任務失敗」後，親自動手殺人，而被判處終身監禁。

據《每日星報》報導，凱特琳在2020年4月逃出她所屬的兒童之家後，在15歲認識了比她年長16歲的瓊斯，並迅速與對方墜入愛河。儘管地方法院隨後下令瓊斯不得再接近凱特琳，但2人還是常常在一家餐廳裡偷偷見面。

最近，兒童之家一名工作人員收到凱特琳的訊息，稱她「殺了2個人」後正在逃跑，才揭發了這名少女的惡行。原來，凱特琳因不滿瓊斯母親干涉她和男友的感情，要求男友在5小時內殺死母親，可惜瓊斯卻在動手時失敗了。

於是，凱特琳決定親自動手，用石頭襲擊瓊斯的母親後，將其勒死。事發時，瓊斯在客廳坐視這一切，並在事後幫助凱特琳清理現場和處理遺體，再一同逃往墨西哥，不過由於瓊斯身上攜帶了GPS設備，警方很快便追蹤到他們的位置，並將2人逮捕。

起初，警方還以為瓊斯是在殺死母親後，綁架了凱特琳，但後來調查發現事實並非如此。凱特琳落網後，坦言殺害瓊斯母親是她的主意，聲稱她認為這樣能讓她與瓊斯的關係變得更加親密。目前，凱特琳和瓊斯都被判處了終身監禁，25年後才可申請假釋。