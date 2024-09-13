碼頭跳舞一半遭雷擊！男瞬間倒地「內褲都燒焦」　恐怖畫面曝

▲ 斯米爾諾夫在碼頭邊遭到雷擊，當場倒地。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名男子前往喬治亞遊玩，在緊臨黑海的度假勝地巴統（Batumi）一座碼頭上，和友人跳舞狂歡時卻突然劈來一道閃電，硬生生擊中男子，身上衣物都被燒焦，不過幸運撿回一命，令醫生直呼簡直是奇蹟。

根據《鏡報》，32歲男子斯米爾諾夫（Pavel Smirnov）在巴統一座碼頭，和友人一起拍攝跳舞影片時遭到雷擊。網路曝光的影片可見畫面突然一片白，接著烏雲密布的天空閃過一道橘色火光，還伴隨一聲巨響。

另一段從遠方拍攝的影片中，則可看見兩人跳舞到一半閃過一道橘色火焰，斯米爾諾夫應聲倒地，友人見狀趕緊上前關心。

斯米爾諾夫事後受訪回憶，他當時以為自己壽命已盡，「我一開始看到的是一道光」，「你本來在跳舞，但下一秒你差點就死了」，「一切都在燃燒，感覺就像在地獄裡，很難呼吸。我當時心想我要再撐一下，要不是窒息，要不就是被燒死，感覺我的身體和內臟都在燒」。

友人迅速叫了救護車，斯米爾諾夫也慢慢清醒過來，開始意識到自己遭到雷擊，「但我感覺快死了」，他的四肢失去知覺，雙腿不聽使喚，只有一隻手可以正常活動，全身都因燒傷疼痛難耐，也無法正常呼吸，令他一度灰心，「死了好像也很正常」。

斯米爾諾夫當時穿著的運動鞋幾乎變成碎片，就連內褲都被燒焦，T恤也燒掉一半。但據院方說法，他的傷勢並不嚴重，目前仍在接受觀察，預計幾天內就可出院。醫生直言，斯米爾諾夫沒有死簡直是奇蹟。