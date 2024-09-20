黎巴嫩BB Call爆炸案連結台灣政府　卓榮泰：已在追查假消息來源

記者陳家祥／台北報導

黎巴嫩日前發生呼叫器（BB Call）爆炸事件，傳出該呼叫器為台灣廠商金阿波羅生產，但該廠負責人則喊冤，屬貼牌授權產品，設計、生產均與公司無關。對此，行政院長卓榮泰20日表示，該公司以及台灣並沒有將BB Call直接輸往黎巴嫩，網絡上把這件事情跟台灣的廠商，甚至台灣的政府做惡意的連結，這個部分非常不應該。

▲行政院長卓榮泰赴立法院施政報告前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



金阿波羅公司日前發布聲明指出，該款爆炸的呼叫器機種為AR-924，屬於建立長期貼牌授權、及區域代理合作關係的 BAC CONSULTING KFT. 公司生產、銷售之產品，金阿波羅僅提供商標授權，與產品設計、生產無關。

卓榮泰20日受訪時說，經過經濟部等部會的調查，該公司以及台灣並沒有將BB Call直接輸往黎巴嫩。台灣一年將近有26萬套的BB Call設備輸往歐美地區，而且都是沒有危險、都是安全的；至於在網絡上把這件事情跟台灣的廠商，甚至台灣的政府做惡意的連結，這個部分非常不應該。

卓榮泰強調，國安系統、國安單位也已經就這個背後假消息、假訊息的來源，已經開始追查，希望國人不要以訛傳訛。

卓榮泰說，國家的政策是基於人類的和平、自由、民主，跟人權的，台灣不會涉入這樣的行爲，當然政府會查出事實的真相。