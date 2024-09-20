韓國瑜喊用愛質詢　卓榮泰：國會應是人民的希望非朝野戰場

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期20日開議，由於此會期將進入預算審查，預期朝野將會有新一波的攻防。但立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰在開議前分別喊話「用愛質詢」、「誠意溝通」等，似有預先打「預防針」意味。對此，卓榮泰今赴立院報告前受訪說，只有兩院正常而且非常平穩地互動跟運作，才是人民所樂於看到的，「國會可以是人民的希望，不要成爲朝野的戰場」。

▲民眾黨團抗議行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰昨晚在社群平台Threads上發文，喊話新會期可以在祥和、穩定跟責任中進行兩院互動政策對話，讓人民看到新期待；且呼應立法院韓院長也「用愛質詢」的呼籲，卓說，這與自己向來「誠意溝通」的想法一致，盼國會可以讓人民看到希望，不要成為朝野的戰場。

卓榮泰受訪時說，他還是非常感謝韓院長，私底下互相都有一些溫暖的互動，很希望這些溫暖的互動能夠化為在議場上以及在政策討論上實際的行動。

「國會、立法委員監督政府是天經地義的。」卓榮泰強調，如果本於祥和、專業，而且是一種非常尊重、互相尊重的態度，那這樣的政策對話、兩院的互動就會非常地健全。人民所希望看到的，就如同我們看到社會治安一樣，希望社會是一個祥和的，國會也是一個平和的國會，所以我真的很期待我們用本於溝通、誠意溝通跟以人民優先出發這樣的角度，我們會誠誠懇懇、實實在在地提出我們的施政報告。

卓榮泰表示，至於在休會期間，有發生過一些互相之間還不甚瞭解的部分，基於國家體制組織的正常運作，以及對國會未來議程的期許，他都願意很誠懇地向國會報告、說明，取得支持。

卓榮泰強調，只有兩院正常而且非常平穩地互動跟運作，才是人民所樂於看到的，所以昨天說國會可以是人民的希望，不要成爲朝野的戰場，「我誠心地希望」。