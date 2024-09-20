卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

記者陳家祥／台北報導

民進黨立法院黨團於立法院會提案「聯合國2758號決議不涉台」決議，而國民黨團也提出「中華民國自始反對2758決議」反制，朝野針對2758號決議上的解釋針鋒相對。對此，行政院長卓榮泰20日說，2758號決議不涉及台灣任何的政治地位的最終立場，也不等於是所謂的一個中國原則。

▲行政院長卓榮泰表示，聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰說，感謝很多的民主夥伴國家這一段時間以來，基於歷史正確的觀點跟討論，對於「聯合國2758號（決議）」進行多方的研究，跟表示了很多的意見，我想這個是基於聯合國普遍性原則，不遺漏每一個人的基本精神。

同時，卓榮泰也認爲，「聯合國2758號（決議）」第一，它不涉及台灣任何的政治地位的最終立場，這個是很清楚的；第二，它不等於是所謂的一個中國原則，當然也就不會影響其他國家跟台灣做正常的交往；另外一個就是，它不對台灣在現在有意義參與所有國際組織的過程當中，不具備任何排除的功能。

卓榮泰強調，在這個情況底下，國內也應該跟世界民主夥伴國家一樣，對2758號（決議）的解釋，「我們有我們自己主觀上，而且是基於台灣立場上的一個認知這跟說法」，希望國人、朝野都能夠以保衛台灣爲出發點，以台灣最大利益為出發點，共同討論出對台灣最有利的結論。

